  1. У світі

У Франції невідомі викрали суддю та її матір і вимагали викуп в криптовалюті

18:24, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вночі кілька зловмисників увірвалися до будинку судді змусили її та матір сісти в автомобіль і вивезли їх у невідомому напрямку.
У Франції невідомі викрали суддю та її матір і вимагали викуп в криптовалюті
Фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У французькому місті Бург-ле-Валенс (схід країни) поліція розшукала 35-річну суддю та її 66-річну матір після того, як невідомі викрали їх і утримували понад 24 години в заручниках. Про це повідомляє Le Monde.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався приблизно о 3-й ночі: кілька зловмисників увірвалися до будинку однієї із жінок за 90 км від Бург-ле-Валенса, змусили їх сісти в автомобіль і повезли.

Зазначається, що 6 лютого перехожий почув стукіт із-за гаражних дверей і знайшов обох жінок зв’язаними. Постраждалих госпіталізували — за попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує, хоча вони були у стані шоку.

Спочатку правоохоронці припускали, що викрадення може бути пов’язане з професійною діяльністю судді, яка нещодавно була підвищена до апеляційного суду в Греноблі.

Проте згодом слідство встановило, що партнер судді — підприємець, активний у сфері криптовалют, і викрадачі, імовірно, вимагали викуп у криптовалюті саме у зв’язку з цим.

За даними ЗМІ, переговори з викрадачами почалися одразу після того, як вони висунули вимогу викупу, але наразі невідомо, чи викуп був сплачений, і зловмисники все ще не затримані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Франція криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВЛК отримає нові повноваження: як уряд планує змінити правила контрактної служби для іноземців

Кабмін пропонує врегулювати медичний відбір іноземців та осіб без громадянства для контрактної служби.

Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Робоча група назвала посадові оклади працівників судів та знайшла проблему із судовим збором

Судді обговорили оклади працівників судів та мільйонні повернення судового збору.

Створення спецкомісії та посилений контроль за управителями: для АРМА прописали нові правила

Кабінет Міністрів впроваджує прозоре колегіальне управління складними активами.

Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]