У Франції невідомі викрали суддю та її матір і вимагали викуп в криптовалюті

Вночі кілька зловмисників увірвалися до будинку судді змусили її та матір сісти в автомобіль і вивезли їх у невідомому напрямку.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У французькому місті Бург-ле-Валенс (схід країни) поліція розшукала 35-річну суддю та її 66-річну матір після того, як невідомі викрали їх і утримували понад 24 години в заручниках. Про це повідомляє Le Monde.

Інцидент стався приблизно о 3-й ночі: кілька зловмисників увірвалися до будинку однієї із жінок за 90 км від Бург-ле-Валенса, змусили їх сісти в автомобіль і повезли.

Зазначається, що 6 лютого перехожий почув стукіт із-за гаражних дверей і знайшов обох жінок зв’язаними. Постраждалих госпіталізували — за попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує, хоча вони були у стані шоку.

Спочатку правоохоронці припускали, що викрадення може бути пов’язане з професійною діяльністю судді, яка нещодавно була підвищена до апеляційного суду в Греноблі.

Проте згодом слідство встановило, що партнер судді — підприємець, активний у сфері криптовалют, і викрадачі, імовірно, вимагали викуп у криптовалюті саме у зв’язку з цим.

За даними ЗМІ, переговори з викрадачами почалися одразу після того, як вони висунули вимогу викупу, але наразі невідомо, чи викуп був сплачений, і зловмисники все ще не затримані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.