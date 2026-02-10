  1. В мире

Во Франции неизвестные похитили судью и ее мать и требовали выкуп в криптовалюте

18:24, 10 февраля 2026
Ночью несколько злоумышленников ворвались в дом судьи, заставили ее и мать сесть в автомобиль и вывезли их в неизвестном направлении.
Во Франции неизвестные похитили судью и ее мать и требовали выкуп в криптовалюте
Фото: freepik.com
Во французском городе Бург-ле-Валанс (восток страны) полиция разыскала 35-летнюю судью и ее 66-летнюю мать после того, как неизвестные похитили их и удерживали более 24 часов в заложниках. Об этом сообщает Le Monde.

Инцидент произошел около 3 часов ночи: несколько злоумышленников ворвались в дом одной из женщин примерно в 90 км от Бург-ле-Валанса, заставили их сесть в автомобиль и увезли.

Отмечается, что 6 февраля прохожий услышал стук из-за гаражных дверей и обнаружил обеих женщин связанными. Пострадавших госпитализировали — по предварительным данным, их жизни ничего не угрожает, хотя они находились в состоянии шока.

Изначально правоохранители предполагали, что похищение может быть связано с профессиональной деятельностью судьи, которая недавно была повышена до апелляционного суда в Гренобле.

Однако впоследствии следствие установило, что партнер судьи — предприниматель, активно работающий в сфере криптовалют, и похитители, вероятно, требовали выкуп в криптовалюте именно в связи с этим.

По данным СМИ, переговоры с похитителями начались сразу после того, как они выдвинули требование о выкупе, однако на данный момент неизвестно, был ли выкуп выплачен, и злоумышленники по-прежнему не задержаны.

суд судья Франция криптовалюта

