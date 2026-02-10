Во Франции неизвестные похитили судью и ее мать и требовали выкуп в криптовалюте
Во французском городе Бург-ле-Валанс (восток страны) полиция разыскала 35-летнюю судью и ее 66-летнюю мать после того, как неизвестные похитили их и удерживали более 24 часов в заложниках. Об этом сообщает Le Monde.
Инцидент произошел около 3 часов ночи: несколько злоумышленников ворвались в дом одной из женщин примерно в 90 км от Бург-ле-Валанса, заставили их сесть в автомобиль и увезли.
Отмечается, что 6 февраля прохожий услышал стук из-за гаражных дверей и обнаружил обеих женщин связанными. Пострадавших госпитализировали — по предварительным данным, их жизни ничего не угрожает, хотя они находились в состоянии шока.
Изначально правоохранители предполагали, что похищение может быть связано с профессиональной деятельностью судьи, которая недавно была повышена до апелляционного суда в Гренобле.
Однако впоследствии следствие установило, что партнер судьи — предприниматель, активно работающий в сфере криптовалют, и похитители, вероятно, требовали выкуп в криптовалюте именно в связи с этим.
По данным СМИ, переговоры с похитителями начались сразу после того, как они выдвинули требование о выкупе, однако на данный момент неизвестно, был ли выкуп выплачен, и злоумышленники по-прежнему не задержаны.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.