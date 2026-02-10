  1. У світі

Американець з’їв «недопечений» хліб і потрапив до лікарні — він подав до суду на магазин Walmart

17:48, 10 лютого 2026
Покупець стверджує, що магазин наклеїв етикетку поверх інструкції, і він не знав, що хліб потрібно допекти.
Американець з'їв «недопечений» хліб і потрапив до лікарні — він подав до суду на магазин Walmart
У США мешканець штату Колорадо подав до суду на Walmart Inc. та пекарню Anthony & Sons Italian Bakery після того, як через хліб із супермаркету провів кілька днів у лікарні. Про це йдеться у позовній заяві до окружного суду округу Ель-Пасо.

Що сталося

Чоловік на ім’я Джордан Дуглас купив у Walmart буханець хліба типу take & bake. Це не звичайний готовий хліб, а напівфабрикат — його потрібно допекти в духовці перед вживанням.

За словами позивача, магазин наклеїв зверху власну етикетку «sell by» («вжити до»), яка закрила інструкцію з приготування на упаковці. Через це покупець не побачив попередження і вирішив, що хліб уже готовий до споживання.

Зовні продукт виглядав як звичайний спечений хліб, тому підозр не викликав.

Наступного дня чоловік з’їв хліб під час обіду. Уже за кілька годин йому стало зле — з’явився сильний біль у животі. Його терміново госпіталізували.

Лікарі з’ясували, що сире тісто почало розширюватися всередині шлунка, спричинивши кишкову непрохідність. Дуглас провів у лікарні близько трьох днів, переніс болісне лікування та інвазивні процедури.

Кого і в чому звинувачують

Walmart, за версією позивача, перекрив важливу інформацію на упаковці та не подбав про безпеку покупців.

Виробника хліба звинувачують у тому, що інструкції були надруковані дрібним і малопомітним шрифтом.

Чоловік вимагає компенсацію за лікування, втрачений заробіток і моральні страждання. Суд ще не виніс рішення — справа перебуває на розгляді.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
