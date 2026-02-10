Американец съел «недопеченный» хлеб и попал в больницу — он подал в суд на магазин Walmart
В США житель штата Колорадо подал в суд на Walmart Inc. и пекарню Anthony & Sons Italian Bakery после того, как из-за хлеба из супермаркета провел несколько дней в больнице. Об этом говорится в исковом заявлении в окружной суд округа Эль-Пасо.
Что произошло
Мужчина по имени Джордан Дуглас купил в Walmart буханку хлеба типа take & bake. Это не обычный готовый хлеб, а полуфабрикат — его нужно допечь в духовке перед употреблением.
По словам истца, магазин наклеил сверху собственную этикетку «sell by» («употребить до»), которая закрыла инструкцию по приготовлению на упаковке. Из-за этого покупатель не увидел предупреждение и решил, что хлеб уже готов к употреблению.
Внешне продукт выглядел как обычный испеченный хлеб, поэтому подозрений не вызвал.
На следующий день мужчина съел хлеб во время обеда. Уже через несколько часов ему стало плохо — появилась сильная боль в животе. Его срочно госпитализировали.
Врачи выяснили, что сырое тесто начало расширяться внутри желудка, вызвав кишечную непроходимость. Дуглас провел в больнице около трех дней, перенес болезненное лечение и инвазивные процедуры.
Кого и в чем обвиняют
Walmart, по версии истца, перекрыл важную информацию на упаковке и не позаботился о безопасности покупателей.
Производителя хлеба обвиняют в том, что инструкции были напечатаны мелким и малозаметным шрифтом.
Мужчина требует компенсацию за лечение, утраченный заработок и моральные страдания. Суд еще не вынес решение — дело находится на рассмотрении.
