Американец съел «недопеченный» хлеб и попал в больницу — он подал в суд на магазин Walmart

17:48, 10 февраля 2026
Покупатель утверждает, что магазин наклеил этикетку поверх инструкции, и он не знал, что хлеб нужно допечь.
Американец съел «недопеченный» хлеб и попал в больницу — он подал в суд на магазин Walmart
В США житель штата Колорадо подал в суд на Walmart Inc. и пекарню Anthony & Sons Italian Bakery после того, как из-за хлеба из супермаркета провел несколько дней в больнице. Об этом говорится в исковом заявлении в окружной суд округа Эль-Пасо.

Что произошло

Мужчина по имени Джордан Дуглас купил в Walmart буханку хлеба типа take & bake. Это не обычный готовый хлеб, а полуфабрикат — его нужно допечь в духовке перед употреблением.

По словам истца, магазин наклеил сверху собственную этикетку «sell by» («употребить до»), которая закрыла инструкцию по приготовлению на упаковке. Из-за этого покупатель не увидел предупреждение и решил, что хлеб уже готов к употреблению.

Внешне продукт выглядел как обычный испеченный хлеб, поэтому подозрений не вызвал.

На следующий день мужчина съел хлеб во время обеда. Уже через несколько часов ему стало плохо — появилась сильная боль в животе. Его срочно госпитализировали.

Врачи выяснили, что сырое тесто начало расширяться внутри желудка, вызвав кишечную непроходимость. Дуглас провел в больнице около трех дней, перенес болезненное лечение и инвазивные процедуры.

Кого и в чем обвиняют

Walmart, по версии истца, перекрыл важную информацию на упаковке и не позаботился о безопасности покупателей.

Производителя хлеба обвиняют в том, что инструкции были напечатаны мелким и малозаметным шрифтом.

Мужчина требует компенсацию за лечение, утраченный заработок и моральные страдания. Суд еще не вынес решение — дело находится на рассмотрении.

