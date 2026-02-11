  1. У світі

Албанський ШІ-міністр може залишитися без обличчя — акторка подала до суду на уряд

20:41, 11 лютого 2026
Акторка стверджує, що контракт з албанським урядом на використання її біометричних даних уже закінчився.
Албанський ШІ-міністр може залишитися без обличчя — акторка подала до суду на уряд
Фото: balkaninsight.com
Як відомо, Албанія стала першою країною у світі, де в уряді працює міністр, створений за допомогою технології штучного інтелекту.

Акторка Аніла Біша, обличчя якої було використане при створенні першого у світі віртуального міністра Діелли, подала до суду на уряд і прем’єр-міністра Албанії, а також на компанію-розробника цього ШІ-образу, пише DW.

Акторка стверджує, що контракт з албанським урядом на використання її біометричних даних закінчився 31 грудня 2025 року. Крім того, за її словами, угода передбачала використання її обличчя для ШІ-образу лише на платформі національних державних послуг e-Albania. Біша додала, що несанкціоноване використання її обличчя завдало їй значної та незворотної шкоди.

Прес-секретар уряду Албанії Манджола Хаса назвала позов «нісенітницею». «Але ми вітаємо можливість вирішити це раз і назавжди в суді», — додала вона.

У вересні минулого року прем’єр-міністр Албанії Еді Рама представив ШІ-міністра Діеллу. Передбачається, що до її завдань входить боротьба з корупцією у сфері державних закупівель.

