Албанский ИИ-министр может лишиться лица — актриса подала в суд на правительство

20:41, 11 февраля 2026
Актриса утверждает, что контракт с албанским правительством на использование ее биометрических данных уже истек.
Фото: balkaninsight.com
Как известно, Албания стала первой страной в мире, где в правительстве работает министр, созданный с помощью технологии искусственного интеллекта.

Актриса Анила Биша, лицо которой было использовали при создании первого в мире виртуального министра Диэллы, подала в суд на правительство и премьер-министра Албании, а также на компанию-разработчика этого ИИ-образа, пишет DW.

Актриса утверждает, что контракт с албанским правительством на использование ее биометрических данных истек 31 декабря 2025 года. Кроме того, по ее словам, соглашение предусматривало использование ее лица для ИИ-образа только на платформе национальных госуслуг e-Albania. Биша добавила, что несанкционированное использование ее лица нанесло ей значительный и необратимый ущерб.

Пресс-секретарь правительства Албании Манджола Хаса назвала иск «бессмыслицей». 2Но мы приветствуем возможность решить это раз и навсегда в суде», - добавила она.

В сентябре прошлого года албанский премьер-министр Эди Рама представил ИИ-министра Диэллу. Предполагается, что в ее задачи входит борьба с коррупцией в сфере госзакупок.

