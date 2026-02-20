  1. У світі

У США суддя припинив розгляд справи через «політичну» футболку адвокатки

20:40, 20 лютого 2026
Суддя у Форт-Ворті припинив розгляд справи дев’ятьох обвинувачених через футболку адвокатки із «політичним меседжем».
У США суддя припинив розгляд справи через «політичну» футболку адвокатки
Фото: KERA
Федеральний суддя у Форт-Ворті оголосив недійсним судовий розгляд у справі дев’яти обвинувачених у стрілянині біля центру утримання міграційної служби Prairieland. Причиною стала футболка адвокатки з «політичним меседжем», пише keranews.org.

Йдеться про процес у Prairieland ICE Detention Center. Суддя Марк Піттман зупинив відбір присяжних після того, як звернув увагу на футболку захисниці Марісели Руеди — МарКветти Клейтон.

На одязі були зображені діячі руху за громадянські права, зокрема Мартін Лютер Кінг молодший та Ширлі Чішолм. За даними ЗМІ, Клейтон одягла її на вшанування пам’яті Джессі Джексон, який помер того ж дня у віці 84 років.

Суддя заявив, що такий одяг є недоречним у залі суду. Після перерви він оголосив про визнання процесу недійсним, зазначивши, що побоюється можливого скасування вироку апеляційною інстанцією.

Дев’ятьом підсудним інкримінують причетність до поранення поліцейського біля центру утримання після акції протесту 4 липня.

Суддя наголосив, що політика не має місця в залі суду, незалежно від політичних переконань сторін. За його словами, суд повинен залишатися поза політичними суперечками.

Відбір присяжних розпочнеться знову в понеділок із новою групою кандидатів. Питання можливих санкцій щодо адвокатки буде розглянуто окремо.

Захист розкритикував рішення суду. Адвокат одного з підсудних заявив, що підстав для оголошення процесу недійсним не було, однак сторона готова продовжити розгляд справи та добиватися виправдання свого клієнта.

суд суддя США

