  1. В мире

В США судья прекратил рассмотрение дела из-за «политической» футболки адвоката

20:40, 20 февраля 2026
Судья в Форт-Уэрте прекратил рассмотрение дела девяти обвиняемых из-за футболки адвоката с «политическим месседжем».
В США судья прекратил рассмотрение дела из-за «политической» футболки адвоката
Фото: KERA
Федеральный судья в Форт-Уэрте объявил недействительным судебное разбирательство по делу девяти обвиняемых в стрельбе возле центра содержания миграционной службы Prairieland. Причиной стала футболка адвоката с «политическим месседжем», пишет keranews.org.

Речь идет о процессе в Prairieland ICE Detention Center. Судья Марк Питтман остановил отбор присяжных после того, как обратил внимание на футболку защитницы Мариселы Руэды — МарКветты Клейтон.

На одежде были изображены деятели движения за гражданские права, в частности Мартин Лютер Кинг младший и Ширли Чисхолм. По данным СМИ, Клейтон надела ее в память о Джесси Джексоне, который умер в тот же день в возрасте 84 лет.

Судья заявил, что такая одежда является неуместной в зале суда. После перерыва он объявил о признании процесса недействительным, отметив, что опасается возможной отмены приговора апелляционной инстанцией.

Девяти подсудимым инкриминируют причастность к ранению полицейского возле центра содержания после акции протеста 4 июля.

Судья подчеркнул, что политике не место в зале суда, независимо от политических убеждений сторон. По его словам, суд должен оставаться вне политических споров.

Отбор присяжных начнется снова в понедельник с новой группой кандидатов. Вопрос возможных санкций в отношении адвокатки будет рассмотрен отдельно.

Защита раскритиковала решение суда. Адвокат одного из подсудимых заявил, что оснований для признания процесса недействительным не было, однако сторона готова продолжить рассмотрение дела и добиваться оправдания своего клиента.

суд судья США

