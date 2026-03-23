США продовжують допомагати Україні через розвіддані та постачання зброї — генсек НАТО Рютте

08:12, 23 березня 2026
Марк Рютте заявив, що американська сторона разом із союзниками працює над посиленням тиску на РФ і просуванням переговорного процесу.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Сполучені Штати продовжують надавати допомогу Україні, передаючи розвіддані, а також забезпечуючи постачання озброєння через європейські країни. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

«Щодо України, США знову надають критично важливу розвідувальну підтримку та потік зброї, співпрацюючи з європейцями, щоб забезпечити боротьбу України проти росіян, забезпечуючи їм те, що їм потрібно», – зазначив Рютте.

За словами Рютте, американська адміністрація разом із партнерами працює над тим, щоб чинити тиск на Росію та сприяти досягненню домовленостей.

Він зазначив, що команда президента США, зокрема Джаред Кушнер, Стів Віткофф і Марко Рубіо, перебуває у постійному контакті з українською стороною з метою максимального посилення тиску на російську сторону.

Рютте також повідомив, що мав розмову з Президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні, яка тривала півтори години. За його словами, українська сторона прагне досягти угоди щодо завершення війни.

Генсек НАТО підкреслив, що США разом із європейськими партнерами намагаються донести цю позицію і до Росії, щоб спонукати її до участі в переговорах. Водночас він зауважив, що американська сторона змушена враховувати різні інтереси та фактори у своїй політиці.

За словами Рютте, зусилля президента США щодо завершення війни в Україні мають вирішальне значення, і він разом зі своєю командою послідовно працює над посиленням тиску як на Росію, так і в межах переговорного процесу.

