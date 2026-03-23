  1. В мире
  2. / В Украине

США продолжают помогать Украине, предоставляя разведданные и поставляя оружие — генсек НАТО Рютте

08:12, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Марк Рютте заявил, что американская сторона вместе с союзниками работает над усилением давления на РФ и продвижением переговорного процесса.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине, передавая разведданные, а также обеспечивая поставки вооружения через европейские страны. Об этом он сказал в интервью CBS News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Что касается Украины, США вновь оказывают критически важную разведывательную поддержку и поставляют оружие, сотрудничая с европейцами, чтобы обеспечить борьбу Украины против россиян, предоставляя им то, что им нужно», — отметил Рютте.

По словам Рютте, американская администрация вместе с партнерами работает над тем, чтобы оказывать давление на Россию и способствовать достижению договоренностей.

Он отметил, что команда президента США, в частности Джаред Кушнер, Стив Виткофф и Марко Рубио, находится в постоянном контакте с украинской стороной с целью максимального усиления давления на российскую сторону.

Рютте также сообщил, что провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, которая длилась полтора часа. По его словам, украинская сторона стремится достичь соглашения о завершении войны.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что США вместе с европейскими партнерами пытаются донести эту позицию и до России, чтобы побудить её к участию в переговорах. В то же время он отметил, что американская сторона вынуждена учитывать различные интересы и факторы в своей политике.

По словам Рютте, усилия президента США по прекращению войны в Украине имеют решающее значение, и он вместе со своей командой последовательно работает над усилением давления как на Россию, так и в рамках переговорного процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США НАТО Европа Украина война оборона

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]