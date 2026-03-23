США продолжают помогать Украине, предоставляя разведданные и поставляя оружие — генсек НАТО Рютте

Марк Рютте заявил, что американская сторона вместе с союзниками работает над усилением давления на РФ и продвижением переговорного процесса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине, передавая разведданные, а также обеспечивая поставки вооружения через европейские страны. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Что касается Украины, США вновь оказывают критически важную разведывательную поддержку и поставляют оружие, сотрудничая с европейцами, чтобы обеспечить борьбу Украины против россиян, предоставляя им то, что им нужно», — отметил Рютте.

По словам Рютте, американская администрация вместе с партнерами работает над тем, чтобы оказывать давление на Россию и способствовать достижению договоренностей.

Он отметил, что команда президента США, в частности Джаред Кушнер, Стив Виткофф и Марко Рубио, находится в постоянном контакте с украинской стороной с целью максимального усиления давления на российскую сторону.

Рютте также сообщил, что провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, которая длилась полтора часа. По его словам, украинская сторона стремится достичь соглашения о завершении войны.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что США вместе с европейскими партнерами пытаются донести эту позицию и до России, чтобы побудить её к участию в переговорах. В то же время он отметил, что американская сторона вынуждена учитывать различные интересы и факторы в своей политике.

По словам Рютте, усилия президента США по прекращению войны в Украине имеют решающее значение, и он вместе со своей командой последовательно работает над усилением давления как на Россию, так и в рамках переговорного процесса.

