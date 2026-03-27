  1. У світі
  2. / В Україні

Президент Польщі Навроцький підписав закон про амністію для поляків, які воювали в Україні

20:40, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Польський президент Кароль Навроцький підписав закон, який передбачає звільнення від відповідальності громадян Польщі, що беруть або брали участь у бойових діях на боці ЗСУ у війні проти Росії.
фото: REUTERS/Kuba Stezycki
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про звільнення від відповідальності поляків, які воюють нині чи воювали раніше у Збройних силах України. Про це пише PAP.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ стосується поляків, які вступали до лав української армії в період з квітня 2014 року до дня набрання чинності нового закону.

Тепер щодо цих осіб не будуть проводити розслідування за участь в іноземних збройних силах без офіційної згоди польської влади.

Вказується, що такі військовослужбовці зобов’язані у письмовій формі повідомити міністра національної оборони країни про дату і місце початку служби у лавах ЗСУ, а також про дату і місце її припинення. Це потрібно буде зробити упродовж шести місяців після повернення до Польщі. За невиконання цієї норми передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до двох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Польща Україна

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]