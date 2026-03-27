Президент Польщі Навроцький підписав закон про амністію для поляків, які воювали в Україні

Польський президент Кароль Навроцький підписав закон, який передбачає звільнення від відповідальності громадян Польщі, що беруть або брали участь у бойових діях на боці ЗСУ у війні проти Росії.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про звільнення від відповідальності поляків, які воюють нині чи воювали раніше у Збройних силах України. Про це пише PAP.

Документ стосується поляків, які вступали до лав української армії в період з квітня 2014 року до дня набрання чинності нового закону.

Тепер щодо цих осіб не будуть проводити розслідування за участь в іноземних збройних силах без офіційної згоди польської влади.

Вказується, що такі військовослужбовці зобов’язані у письмовій формі повідомити міністра національної оборони країни про дату і місце початку служби у лавах ЗСУ, а також про дату і місце її припинення. Це потрібно буде зробити упродовж шести місяців після повернення до Польщі. За невиконання цієї норми передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до двох років.

