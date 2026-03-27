Президент Польши Навроцкий подписал закон об амнистии для поляков, воевавших в Украине

20:40, 27 марта 2026
Польский президент Кароль Навроцкий подписал закон, предусматривающий освобождение от ответственности граждан Польши, участвующих или участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ в войне против России.
Президент Польши Навроцкий подписал закон об амнистии для поляков, воевавших в Украине
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об освобождении от ответственности поляков, воюющих ныне или воевавших ранее в Вооруженных силах Украины. Об этом пишет PAP.

Документ касается поляков, которые вступали в ряды украинской армии в период с апреля 2014 года до дня вступления в силу нового закона.

Теперь по этим лицам не будут проводить расследование за участие в иностранных вооруженных силах без официального согласия польских властей.

Указывается, что такие военнослужащие обязаны в письменной форме уведомить министра национальной обороны страны о дате и месте начала службы в рядах ВСУ, а также о дате и месте ее прекращения. Это нужно будет сделать в течение шести месяцев после возвращения в Польшу. За невыполнение этой нормы предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа или лишение свободы на срок до двух лет.

