  1. У світі

Бездомного у США помилково ув’язнили і відправили до психлікарні — він отримає майже $1 млн компенсації

10:53, 29 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Помилка виникла через збіг прізвища з розшукуваним — це призвело до ув’язнення і примусового лікування.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США бездомний чоловік отримає компенсацію після того, як його помилково затримали, ув’язнили та на понад два роки помістили до психіатричної лікарні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

54-річного чоловіка затримали у місті Гонолулу (штат Гаваї), коли він спав на вулиці. Поліцейські переплутали його з іншою особою, яку розшукували за злочини, пов’язані з наркотиками.

Попри те, що чоловік намагався пояснити помилку, його взяли під варту. Спочатку він провів близько чотирьох місяців у в’язниці.

Згодом його перевели до психіатричної лікарні, де лікарі дійшли висновку, що він «страждає на марення». Чоловіка змушували приймати седативні препарати, оскільки він наполягав, що його затримали помилково.

З’ясувалося, що ще у 2011 році чоловік назвав поліції прізвище свого діда замість власного. Це прізвище збіглося з даними особи, яка перебувала в розшуку.

Саме ця обставина стала підставою для подальшої помилкової ідентифікації.

Після звільнення чоловік подав позов проти влади штату Гаваї.

Суд присудив йому компенсацію у розмірі 975 тисяч доларів, яку має виплатити місто Гонолулу. Додатково він може отримати ще 200 тисяч доларів від штату, повідомляє The New York Times.

Після розгляду справи влада Гонолулу заявила, що усуне неточності в системі ідентифікації, щоб подібні випадки більше не повторювалися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]