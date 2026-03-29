Бездомного у США помилково ув’язнили і відправили до психлікарні — він отримає майже $1 млн компенсації

Помилка виникла через збіг прізвища з розшукуваним — це призвело до ув’язнення і примусового лікування.

У США бездомний чоловік отримає компенсацію після того, як його помилково затримали, ув’язнили та на понад два роки помістили до психіатричної лікарні.

54-річного чоловіка затримали у місті Гонолулу (штат Гаваї), коли він спав на вулиці. Поліцейські переплутали його з іншою особою, яку розшукували за злочини, пов’язані з наркотиками.

Попри те, що чоловік намагався пояснити помилку, його взяли під варту. Спочатку він провів близько чотирьох місяців у в’язниці.

Згодом його перевели до психіатричної лікарні, де лікарі дійшли висновку, що він «страждає на марення». Чоловіка змушували приймати седативні препарати, оскільки він наполягав, що його затримали помилково.

З’ясувалося, що ще у 2011 році чоловік назвав поліції прізвище свого діда замість власного. Це прізвище збіглося з даними особи, яка перебувала в розшуку.

Саме ця обставина стала підставою для подальшої помилкової ідентифікації.

Після звільнення чоловік подав позов проти влади штату Гаваї.

Суд присудив йому компенсацію у розмірі 975 тисяч доларів, яку має виплатити місто Гонолулу. Додатково він може отримати ще 200 тисяч доларів від штату, повідомляє The New York Times.

Після розгляду справи влада Гонолулу заявила, що усуне неточності в системі ідентифікації, щоб подібні випадки більше не повторювалися.

