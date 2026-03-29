Бездомного в США ошибочно заключили под стражу и отправили в психиатрическую больницу — он получит почти $1 млн компенсации

10:53, 29 марта 2026
Ошибка возникла из-за совпадения фамилии с разыскиваемым — это привело к заключению под стражу и принудительному лечению.
В США бездомный мужчина получит компенсацию после того, как его ошибочно задержали, заключили под стражу и более чем на два года поместили в психиатрическую больницу.

54-летнего мужчину задержали в городе Гонолулу (штат Гавайи), когда он спал на улице. Полицейские перепутали его с другим человеком, которого разыскивали за преступления, связанные с наркотиками.

Несмотря на то, что мужчина пытался объяснить ошибку, его взяли под стражу. Сначала он провел около четырех месяцев в тюрьме.

Позже его перевели в психиатрическую больницу, где врачи пришли к выводу, что он «страдает бредом». Мужчину заставляли принимать седативные препараты, поскольку он настаивал, что его задержали ошибочно.

Выяснилось, что еще в 2011 году мужчина назвал полиции фамилию своего деда вместо собственной. Эта фамилия совпала с данными человека, находившегося в розыске.

Именно это обстоятельство стало основанием для последующей ошибочной идентификации.

После освобождения мужчина подал иск против властей штата Гавайи.

Суд присудил ему компенсацию в размере 975 тысяч долларов, которую должен выплатить город Гонолулу. Дополнительно он может получить еще 200 тысяч долларов от штата, сообщает The New York Times.

После рассмотрения дела власти Гонолулу заявили, что устранят неточности в системе идентификации, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

