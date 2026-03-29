  1. У світі

В Індії жінка вийшла з коми після того, як швидка потрапила в яму на дорозі

08:48, 29 березня 2026
Медики фіксували майже повну відсутність мозкової активності, однак дорогою додому пацієнтка прийшла до тями.
В Індії 50-річна жінка, яку медики фактично вважали без шансів на життя, несподівано прийшла до тями під час транспортування додому. Як повідомляє The Times of India, це сталося після того, як автомобіль швидкої допомоги потрапив у дорожню вибоїну.

Жінка на ім’я Вінета наприкінці лютого втратила свідомість під час прибирання вдома. Її госпіталізували, однак лікарі констатували критичний стан: мозкова активність майже не проявлялася, пацієнтка не дихала самостійно, фіксувалося лише слабке серцебиття.

Через два дні жінку виписали, оскільки медики не бачили перспектив для одужання.

Вінету перевозили додому каретою швидкої допомоги разом із чоловіком, який уже попередив родину готуватися до поховання.

Під час поїздки автомобіль потрапив у вибоїну, внаслідок чого жінку різко струснуло. Після цього вона раптово почала дихати.

Пацієнтку негайно доставили до приватної клініки, де лікарі провели додаткові обстеження. За словами лікарів, в організмі жінки виявили значну кількість нейротоксинів у крові та лімфатичній системі.

Після початку лікування стан Вінети поступово покращувався, вона прийшла до тями та почала говорити.

На початку березня жінку виписали з лікарні. Вона повернулася додому до родини.

Індія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Військовим, які викриватимуть корупцію в армії, надаватимуть відпустку для переведення в іншу частину

Військовослужбовцям, які повідомляють про корупцію у секторі безпеки і оборони, пропонується надати тривалу оплачувану відпустку та можливість переведення до іншого виду чи роду військ за власним бажанням.

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

