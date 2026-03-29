В Індії жінка вийшла з коми після того, як швидка потрапила в яму на дорозі

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Індії 50-річна жінка, яку медики фактично вважали без шансів на життя, несподівано прийшла до тями під час транспортування додому. Як повідомляє The Times of India, це сталося після того, як автомобіль швидкої допомоги потрапив у дорожню вибоїну.

Жінка на ім’я Вінета наприкінці лютого втратила свідомість під час прибирання вдома. Її госпіталізували, однак лікарі констатували критичний стан: мозкова активність майже не проявлялася, пацієнтка не дихала самостійно, фіксувалося лише слабке серцебиття.

Через два дні жінку виписали, оскільки медики не бачили перспектив для одужання.

Вінету перевозили додому каретою швидкої допомоги разом із чоловіком, який уже попередив родину готуватися до поховання.

Під час поїздки автомобіль потрапив у вибоїну, внаслідок чого жінку різко струснуло. Після цього вона раптово почала дихати.

Пацієнтку негайно доставили до приватної клініки, де лікарі провели додаткові обстеження. За словами лікарів, в організмі жінки виявили значну кількість нейротоксинів у крові та лімфатичній системі.

Після початку лікування стан Вінети поступово покращувався, вона прийшла до тями та почала говорити.

На початку березня жінку виписали з лікарні. Вона повернулася додому до родини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.