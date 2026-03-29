В Индии женщина вышла из комы после того, как машина скорой помощи попала в яму на дороге

Медики фиксировали почти полное отсутствие мозговой активности, однако по дороге домой пациентка пришла в себя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Индии 50-летняя женщина, которую медики фактически считали без шансов на жизнь, неожиданно пришла в себя во время транспортировки домой. Как сообщает The Times of India, это произошло после того, как автомобиль скорой помощи попал в дорожную выбоину.

Женщина по имени Винета в конце февраля потеряла сознание во время уборки дома. Ее госпитализировали, однако врачи констатировали критическое состояние: мозговая активность почти не проявлялась, пациентка не дышала самостоятельно, фиксировалось лишь слабое сердцебиение.

Через два дня женщину выписали, поскольку медики не видели перспектив для выздоровления.

Винету перевозили домой каретой скорой помощи вместе с мужем, который уже предупредил семью готовиться к похоронам.

Во время поездки автомобиль попал в выбоину, в результате чего женщину резко встряхнуло. После этого она внезапно начала дышать.

Пациентку немедленно доставили в частную клинику, где врачи провели дополнительные обследования. По словам врачей, в организме женщины обнаружили значительное количество нейротоксинов в крови и лимфатической системе.

После начала лечения состояние Винеты постепенно улучшалось, она пришла в себя и начала говорить.

В начале марта женщину выписали из больницы. Она вернулась домой к семье.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.