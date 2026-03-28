  У світі

У Британії чоловік використав ДНК-тест друга замість свого, щоб не платити аліменти

23:00, 28 березня 2026
Підміна ДНК не допомогла уникнути відповідальності — суд встановив батьківство і виніс вирок.
Суд у Великій Британії визнав винним чоловіка, який намагався уникнути сплати аліментів, підмінивши ДНК-тест. До відповідальності притягнули також його знайомого, який погодився здати аналіз замість нього.

Як повідомляє Daily Mail, чоловік на ім’я Гарет Ллойд перебував у стосунках із жінкою з 2012 по 2018 рік. Після розриву вона повідомила про народження дитини та звернулася до Служби з питань аліментів із вимогою встановити виплати.

Ллойд відмовився визнавати батьківство та не погоджувався проходити ДНК-тест. Після ухвалення рішення про стягнення аліментів він домовився зі знайомим Філліпом Джонсом, який за винагороду погодився здати аналіз замість нього.

Первинний результат тесту показав відсутність батьківства. Однак жінка оскаржила його та ініціювала додаткову перевірку.

Під час розслідування правоохоронці дослідили переписку фігурантів і дані геолокації. Встановлено, що до медичного закладу насправді прийшов Джонс, а не Ллойд.

Повторна експертиза підтвердила батьківство чоловіка.

Обидва чоловіки визнали вину у змові з метою шахрайства. Суд зазначив, що обвинувачений свідомо ігнорував інтереси дитини та намагався уникнути фінансової відповідальності.

Суму аліментів визначили на рівні 12,4 тисячі фунтів стерлінгів. За даними сторони захисту, частину боргу вже погашено, а сам чоловік почав налагоджувати контакт із дочкою.

Суд призначив Гарету Ллойду один рік умовного покарання та 100 годин громадських робіт. Його знайомий отримав три місяці умовно.

аліменти Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

У новому Цивільному кодексі проігнорували застарілу форму по батькові — відмову не передбачили

Українське законодавство досі не допускає відсутності по батькові — навіть коли батько юридично чи фактично відсутній.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

