У Британії чоловік використав ДНК-тест друга замість свого, щоб не платити аліменти

Підміна ДНК не допомогла уникнути відповідальності — суд встановив батьківство і виніс вирок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Великій Британії визнав винним чоловіка, який намагався уникнути сплати аліментів, підмінивши ДНК-тест. До відповідальності притягнули також його знайомого, який погодився здати аналіз замість нього.

Як повідомляє Daily Mail, чоловік на ім’я Гарет Ллойд перебував у стосунках із жінкою з 2012 по 2018 рік. Після розриву вона повідомила про народження дитини та звернулася до Служби з питань аліментів із вимогою встановити виплати.

Ллойд відмовився визнавати батьківство та не погоджувався проходити ДНК-тест. Після ухвалення рішення про стягнення аліментів він домовився зі знайомим Філліпом Джонсом, який за винагороду погодився здати аналіз замість нього.

Первинний результат тесту показав відсутність батьківства. Однак жінка оскаржила його та ініціювала додаткову перевірку.

Під час розслідування правоохоронці дослідили переписку фігурантів і дані геолокації. Встановлено, що до медичного закладу насправді прийшов Джонс, а не Ллойд.

Повторна експертиза підтвердила батьківство чоловіка.

Обидва чоловіки визнали вину у змові з метою шахрайства. Суд зазначив, що обвинувачений свідомо ігнорував інтереси дитини та намагався уникнути фінансової відповідальності.

Суму аліментів визначили на рівні 12,4 тисячі фунтів стерлінгів. За даними сторони захисту, частину боргу вже погашено, а сам чоловік почав налагоджувати контакт із дочкою.

Суд призначив Гарету Ллойду один рік умовного покарання та 100 годин громадських робіт. Його знайомий отримав три місяці умовно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.