В Великобритании мужчина использовал ДНК-тест друга вместо своего, чтобы не платить алименты

23:00, 28 марта 2026
Подмена ДНК не помогла избежать ответственности — суд установил отцовство и вынес приговор.
Суд в Великобритании признал виновным мужчину, который пытался избежать уплаты алиментов, подменив ДНК-тест. К ответственности также привлекли его знакомого, который согласился сдать анализ вместо него.

Как сообщает Daily Mail, мужчина по имени Гарет Ллойд состоял в отношениях с женщиной с 2012 по 2018 год. После разрыва она сообщила о рождении ребенка и обратилась в Службу по алиментам с требованием установить выплаты.

Ллойд отказался признавать отцовство и не соглашался проходить ДНК-тест. После принятия решения о взыскании алиментов он договорился со знакомым Филлипом Джонсом, который за вознаграждение согласился сдать анализ вместо него.

Первичный результат теста показал отсутствие отцовства. Однако женщина оспорила его и инициировала дополнительную проверку.

В ходе расследования правоохранители изучили переписку фигурантов и данные геолокации. Установлено, что в медицинское учреждение фактически пришел Джонс, а не Ллойд.

Повторная экспертиза подтвердила отцовство мужчины.

Оба мужчины признали вину в сговоре с целью мошенничества. Суд отметил, что обвиняемый сознательно игнорировал интересы ребенка и пытался избежать финансовой ответственности.

Сумму алиментов определили на уровне 12,4 тысячи фунтов стерлингов. По данным стороны защиты, часть долга уже погашена, а сам мужчина начал налаживать контакт с дочерью.

Суд назначил Гарету Ллойду один год условного наказания и 100 часов общественных работ. Его знакомый получил три месяца условно.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

