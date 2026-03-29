Верховний суд США: переховування не зупиняє строк нагляду після вироку
Верховний суд США постановив, що строк нагляду після звільнення (аналог іспитового строку) не зупиняється, навіть якщо засуджений певний час переховувався.
Йдеться про період, коли людина вже не в тюрмі, але зобов’язана дотримуватися встановлених судом умов — наприклад, регулярно з’являтися до інспектора, не порушувати закон і повідомляти про зміну місця проживання.
Суд дійшов висновку: навіть якщо людина зникає та не виходить на зв’язок, це не означає, що строк автоматично «заморожується» і почне рахуватися знову пізніше. Водночас така особа все одно порушує умови нагляду і може понести за це додаткову відповідальність.
Суддя Ніл Горсач пояснив: інший підхід фактично дозволяв би подовжувати строк нагляду понад той, який визначив суд. А закон цього не передбачає.
Що сталося
Підставою для рішення стала справа Ісабель Ріко. Її строк нагляду після вироку за злочини, пов’язані з наркотиками, завершився у 2021 році. Однак суд нижчої інстанції вирішив, що час, коли вона переховувалася у 2018 році, не слід враховувати — і фактично продовжив цей строк.
На цій підставі Ріко отримала додаткове покарання — понад рік ув’язнення.
Уряд США наполягав: інакше люди могли б уникати відповідальності, просто переховуючись. Захист же стверджував, що закон не дозволяє «зупиняти» строк і таким чином подовжувати його, додає Courthouse News.
Рішення суду
Верховний суд підтримав позицію захисту. Судді наголосили:
- строк нагляду має чіткі межі, встановлені судом;
- він не продовжується автоматично через переховування;
- але за порушення умов людина може отримати нове покарання.
Суд також звернув увагу на суперечність у позиції уряду: з одного боку, пропонувалося не зараховувати період переховування, а з іншого — вважати, що в цей час людина все одно перебувала під наглядом.
