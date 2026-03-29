Верховный суд США: скрывание не останавливает срок надзора после приговора

Суд объяснил, как считать срок после освобождения, если человек исчез из поля зрения контролирующих органов.

Верховный суд США постановил, что срок надзора после освобождения (аналог испытательного срока) не останавливается, даже если осужденный некоторое время скрывался.

Речь идет о периоде, когда человек уже не в тюрьме, но обязан соблюдать установленные судом условия — например, регулярно являться к инспектору, не нарушать закон и сообщать о смене места проживания.

Суд пришел к выводу: даже если человек исчезает и не выходит на связь, это не означает, что срок автоматически «замораживается» и начнет исчисляться снова позже. В то же время такое лицо все равно нарушает условия надзора и может понести за это дополнительную ответственность.

Судья Нил Горсач пояснил: иной подход фактически позволял бы продлевать срок надзора сверх того, который определил суд. А закон этого не предусматривает.

Что произошло

Основанием для решения стало дело Исабель Рико. Ее срок надзора после приговора за преступления, связанные с наркотиками, завершился в 2021 году. Однако суд нижестоящей инстанции решил, что время, когда она скрывалась в 2018 году, не следует учитывать — и фактически продлил этот срок.

На этом основании Рико получила дополнительное наказание — более года лишения свободы.

Правительство США настаивало: иначе люди могли бы избегать ответственности, просто скрываясь. Защита же утверждала, что закон не позволяет «останавливать» срок и таким образом продлевать его, сообщает Courthouse News.

Решение суда

Верховный суд поддержал позицию защиты. Судьи подчеркнули:

срок надзора имеет четкие пределы, установленные судом;

он не продлевается автоматически из-за скрывания;

но за нарушение условий человек может получить новое наказание.

Суд также обратил внимание на противоречие в позиции правительства: с одной стороны, предлагалось не засчитывать период скрывания, а с другой — считать, что в это время человек все равно находился под надзором.

