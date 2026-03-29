Верховный суд США: скрывание не останавливает срок надзора после приговора
Верховный суд США постановил, что срок надзора после освобождения (аналог испытательного срока) не останавливается, даже если осужденный некоторое время скрывался.
Речь идет о периоде, когда человек уже не в тюрьме, но обязан соблюдать установленные судом условия — например, регулярно являться к инспектору, не нарушать закон и сообщать о смене места проживания.
Суд пришел к выводу: даже если человек исчезает и не выходит на связь, это не означает, что срок автоматически «замораживается» и начнет исчисляться снова позже. В то же время такое лицо все равно нарушает условия надзора и может понести за это дополнительную ответственность.
Судья Нил Горсач пояснил: иной подход фактически позволял бы продлевать срок надзора сверх того, который определил суд. А закон этого не предусматривает.
Что произошло
Основанием для решения стало дело Исабель Рико. Ее срок надзора после приговора за преступления, связанные с наркотиками, завершился в 2021 году. Однако суд нижестоящей инстанции решил, что время, когда она скрывалась в 2018 году, не следует учитывать — и фактически продлил этот срок.
На этом основании Рико получила дополнительное наказание — более года лишения свободы.
Правительство США настаивало: иначе люди могли бы избегать ответственности, просто скрываясь. Защита же утверждала, что закон не позволяет «останавливать» срок и таким образом продлевать его, сообщает Courthouse News.
Решение суда
Верховный суд поддержал позицию защиты. Судьи подчеркнули:
- срок надзора имеет четкие пределы, установленные судом;
- он не продлевается автоматически из-за скрывания;
- но за нарушение условий человек может получить новое наказание.
Суд также обратил внимание на противоречие в позиции правительства: с одной стороны, предлагалось не засчитывать период скрывания, а с другой — считать, что в это время человек все равно находился под надзором.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.