В Австрії планують заборонити соцмережі для дітей до 14 років

Уряд Австрії представив пакет заходів для захисту дітей в інтернеті, який передбачає запровадження мінімального віку для користування соціальними мережами. Йдеться про заборону доступу до таких платформ для осіб молодше 14 років.

Ключовим елементом є встановлення обов’язкового вікового обмеження для користувачів соціальних мереж, зокрема таких платформ, як Instagram, TikTok і Snapchat.

Нові правила мають діяти для всіх користувачів на території країни. Відповідну ініціативу оприлюднено в офіційному повідомленні австрійської влади.

Віцеканцлер Австрії Андреас Баблер пояснив, що соціальні мережі можуть негативно впливати на дітей. Зокрема, вони:

формують спотворене уявлення про зовнішність;

сприяють нормалізації насильства;

поширюють дезінформацію;

використовуються для маніпуляцій аудиторією.

За його словами, великі цифрові платформи не обмежують шкідливий контент належним чином і зосереджені передусім на отриманні прибутку.

Паралельно уряд планує запровадити у школах новий навчальний курс — «Медіа і демократія».

Його мета:

пояснити вплив медіа на суспільство та психіку;

навчити розпізнавати недостовірну інформацію;

запобігати радикалізації серед підлітків.

Законопроєкт про обмеження доступу до соціальних мереж планують підготувати до кінця червня.

Австрія фактично приєднується до європейської тенденції посилення регулювання цифрового середовища для дітей. Основна мета — зменшити негативний вплив соцмереж на неповнолітніх і підвищити рівень їхньої цифрової безпеки.

