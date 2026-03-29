  1. У світі

В Австрії планують заборонити соцмережі для дітей до 14 років

11:29, 29 березня 2026
Обмеження стосуватимуться популярних платформ, зокрема Instagram, TikTok і Snapchat.
В Австрії планують заборонити соцмережі для дітей до 14 років
Уряд Австрії представив пакет заходів для захисту дітей в інтернеті, який передбачає запровадження мінімального віку для користування соціальними мережами. Йдеться про заборону доступу до таких платформ для осіб молодше 14 років.

Ключовим елементом є встановлення обов’язкового вікового обмеження для користувачів соціальних мереж, зокрема таких платформ, як Instagram, TikTok і Snapchat.

Нові правила мають діяти для всіх користувачів на території країни. Відповідну ініціативу оприлюднено в офіційному повідомленні австрійської влади.

Віцеканцлер Австрії Андреас Баблер пояснив, що соціальні мережі можуть негативно впливати на дітей. Зокрема, вони:

  • формують спотворене уявлення про зовнішність;
  • сприяють нормалізації насильства;
  • поширюють дезінформацію;
  • використовуються для маніпуляцій аудиторією.

За його словами, великі цифрові платформи не обмежують шкідливий контент належним чином і зосереджені передусім на отриманні прибутку.

Паралельно уряд планує запровадити у школах новий навчальний курс — «Медіа і демократія».

Його мета:

  • пояснити вплив медіа на суспільство та психіку;
  • навчити розпізнавати недостовірну інформацію;
  • запобігати радикалізації серед підлітків.

Законопроєкт про обмеження доступу до соціальних мереж планують підготувати до кінця червня.

Австрія фактично приєднується до європейської тенденції посилення регулювання цифрового середовища для дітей. Основна мета — зменшити негативний вплив соцмереж на неповнолітніх і підвищити рівень їхньої цифрової безпеки.

діти Австрія соцмережі

