В Австрії планують заборонити соцмережі для дітей до 14 років
Уряд Австрії представив пакет заходів для захисту дітей в інтернеті, який передбачає запровадження мінімального віку для користування соціальними мережами. Йдеться про заборону доступу до таких платформ для осіб молодше 14 років.
Ключовим елементом є встановлення обов’язкового вікового обмеження для користувачів соціальних мереж, зокрема таких платформ, як Instagram, TikTok і Snapchat.
Нові правила мають діяти для всіх користувачів на території країни. Відповідну ініціативу оприлюднено в офіційному повідомленні австрійської влади.
Віцеканцлер Австрії Андреас Баблер пояснив, що соціальні мережі можуть негативно впливати на дітей. Зокрема, вони:
- формують спотворене уявлення про зовнішність;
- сприяють нормалізації насильства;
- поширюють дезінформацію;
- використовуються для маніпуляцій аудиторією.
За його словами, великі цифрові платформи не обмежують шкідливий контент належним чином і зосереджені передусім на отриманні прибутку.
Паралельно уряд планує запровадити у школах новий навчальний курс — «Медіа і демократія».
Його мета:
- пояснити вплив медіа на суспільство та психіку;
- навчити розпізнавати недостовірну інформацію;
- запобігати радикалізації серед підлітків.
Законопроєкт про обмеження доступу до соціальних мереж планують підготувати до кінця червня.
Австрія фактично приєднується до європейської тенденції посилення регулювання цифрового середовища для дітей. Основна мета — зменшити негативний вплив соцмереж на неповнолітніх і підвищити рівень їхньої цифрової безпеки.
