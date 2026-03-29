В Австрии планируют запретить социальные сети для детей младше 14 лет

11:29, 29 марта 2026
Ограничения будут касаться популярных платформ, в частности Instagram, TikTok и Snapchat.
Правительство Австрии представило пакет мер по защите детей в интернете, который предусматривает введение минимального возраста для пользования социальными сетями. Речь идет о запрете доступа к таким платформам для лиц младше 14 лет.

Ключевым элементом является установление обязательного возрастного ограничения для пользователей социальных сетей, в частности таких платформ, как Instagram, TikTok и Snapchat.

Новые правила должны действовать для всех пользователей на территории страны. Соответствующая инициатива обнародована в официальном сообщении австрийских властей.

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер пояснил, что социальные сети могут негативно влиять на детей. В частности, они:

  • формируют искаженное представление о внешности;
  • способствуют нормализации насилия;
  • распространяют дезинформацию;
  • используются для манипуляций аудиторией.

По его словам, крупные цифровые платформы не ограничивают вредный контент должным образом и сосредоточены прежде всего на получении прибыли.

Параллельно правительство планирует внедрить в школах новый учебный курс — «Медиа и демократия».

Его цель:

  • объяснить влияние медиа на общество и психику;
  • научить распознавать недостоверную информацию;
  • предотвращать радикализацию среди подростков.

Законопроект об ограничении доступа к социальным сетям планируют подготовить к концу июня.

Австрия фактически присоединяется к европейской тенденции усиления регулирования цифровой среды для детей. Основная цель — снизить негативное влияние соцсетей на несовершеннолетних и повысить уровень их цифровой безопасности.

