В Австрии планируют запретить социальные сети для детей младше 14 лет
Правительство Австрии представило пакет мер по защите детей в интернете, который предусматривает введение минимального возраста для пользования социальными сетями. Речь идет о запрете доступа к таким платформам для лиц младше 14 лет.
Ключевым элементом является установление обязательного возрастного ограничения для пользователей социальных сетей, в частности таких платформ, как Instagram, TikTok и Snapchat.
Новые правила должны действовать для всех пользователей на территории страны. Соответствующая инициатива обнародована в официальном сообщении австрийских властей.
Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер пояснил, что социальные сети могут негативно влиять на детей. В частности, они:
- формируют искаженное представление о внешности;
- способствуют нормализации насилия;
- распространяют дезинформацию;
- используются для манипуляций аудиторией.
По его словам, крупные цифровые платформы не ограничивают вредный контент должным образом и сосредоточены прежде всего на получении прибыли.
Параллельно правительство планирует внедрить в школах новый учебный курс — «Медиа и демократия».
Его цель:
- объяснить влияние медиа на общество и психику;
- научить распознавать недостоверную информацию;
- предотвращать радикализацию среди подростков.
Законопроект об ограничении доступа к социальным сетям планируют подготовить к концу июня.
Австрия фактически присоединяется к европейской тенденции усиления регулирования цифровой среды для детей. Основная цель — снизить негативное влияние соцсетей на несовершеннолетних и повысить уровень их цифровой безопасности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.