В Австрии планируют запретить социальные сети для детей младше 14 лет

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Австрии представило пакет мер по защите детей в интернете, который предусматривает введение минимального возраста для пользования социальными сетями. Речь идет о запрете доступа к таким платформам для лиц младше 14 лет.

Ключевым элементом является установление обязательного возрастного ограничения для пользователей социальных сетей, в частности таких платформ, как Instagram, TikTok и Snapchat.

Новые правила должны действовать для всех пользователей на территории страны. Соответствующая инициатива обнародована в официальном сообщении австрийских властей.

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер пояснил, что социальные сети могут негативно влиять на детей. В частности, они:

формируют искаженное представление о внешности;

способствуют нормализации насилия;

распространяют дезинформацию;

используются для манипуляций аудиторией.

По его словам, крупные цифровые платформы не ограничивают вредный контент должным образом и сосредоточены прежде всего на получении прибыли.

Параллельно правительство планирует внедрить в школах новый учебный курс — «Медиа и демократия».

Его цель:

объяснить влияние медиа на общество и психику;

научить распознавать недостоверную информацию;

предотвращать радикализацию среди подростков.

Законопроект об ограничении доступа к социальным сетям планируют подготовить к концу июня.

Австрия фактически присоединяется к европейской тенденции усиления регулирования цифровой среды для детей. Основная цель — снизить негативное влияние соцсетей на несовершеннолетних и повысить уровень их цифровой безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.