З 10 квітня — нові правила в’їзду до Євросоюзу: що зміниться для українців

ЄС запускає систему EES: замість штампів у паспорті — цифровий облік і збір біометричних даних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 10 квітня на всіх зовнішніх пунктах перетину кордону країн, які використовують систему в’їзду/виїзду (EES), вона почне працювати повноцінно. Йдеться про новий цифровий механізм контролю для громадян третіх країн, які подорожують до Шенгенської зони на короткий термін.

Що зміниться для мандрівників

Нова система EES замінює традиційне штампування паспортів на цифрову фіксацію перетину кордону. Туристи будуть проходити процедуру зняття біометричних даних — їх фотографуватимуть та зніматимуть відбитки пальців.

Це має зробити проходження контролю швидшим, а сам процес — більш зручним і безпечним.

Система діятиме у 29 країнах Європи, які входять до Шенгенської зони. Дані почнуть збирати безпосередньо на пунктах пропуску з 10 квітня.

Що таке EES і навіщо її запроваджують

Система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System) — це частина оновленого управління кордонами Європейського Союзу. Вона покликана оптимізувати перевірки та посилити внутрішню безпеку.

У межах Шенгенської зони, де проживає близько 450 мільйонів людей, відсутній прикордонний контроль між державами. Тому зовнішні кордони потребують більш ефективного нагляду — саме цю функцію і виконує EES.

Кого стосуються нові правила

Система застосовуватиметься до громадян країн поза ЄС, зокрема українців, які подорожують на короткий термін - до 90 днів. Вона охоплює туристів і бізнес-мандрівників без посвідки на проживання.

Водночас не поширюється на громадян ЄС, власників довгострокових дозволів та осіб під тимчасовим захистом. Ірландія та Кіпр поки працюватимуть поза системою.

Як проходитиме контроль

Під час першого в’їзду необхідно буде пройти повну реєстрацію - сканування паспорта, фото обличчя та відбитки пальців. Для дітей до 12 років відбитки не беруться.

Дані зберігатимуться до трьох років, тому наступні поїздки будуть швидшими. Відмова від здачі біометрії означає заборону на в’їзд.

Які дані збиратимуть

EES фіксуватиме:

дані з проїзного документа;

дату і місце кожного в’їзду та виїзду;

біометричну інформацію.

Очікується, що це дозволить суттєво пришвидшити прикордонний контроль і підвищити рівень безпеки під час подорожей до Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.