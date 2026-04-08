С 10 апреля — новые правила въезда в Евросоюз: что изменится для украинцев

ЕС запускает систему EES: вместо штампов в паспорте — цифровой учет и сбор биометрических данных.

С 10 апреля на всех внешних пунктах пересечения границы стран, которые используют систему въезда/выезда (EES), она начнет работать полноценно. Речь идет о новом цифровом механизме контроля для граждан третьих стран, которые путешествуют в Шенгенскую зону на короткий срок.

Что изменится для путешественников

Новая система EES заменяет традиционное штампование паспортов на цифровую фиксацию пересечения границы. Туристы будут проходить процедуру снятия биометрических данных — их будут фотографировать и снимать отпечатки пальцев.

Это должно сделать прохождение контроля быстрее, а сам процесс — более удобным и безопасным.

Система будет действовать в 29 странах Европы, которые входят в Шенгенскую зону. Данные начнут собирать непосредственно на пунктах пропуска с 10 апреля.

Что такое EES и зачем ее вводят

Система въезда/выезда (Entry/Exit System) — это часть обновленного управления границами Европейского Союза. Она призвана оптимизировать проверки и усилить внутреннюю безопасность.

В пределах Шенгенской зоны, где проживает около 450 миллионов человек, отсутствует пограничный контроль между государствами. Поэтому внешние границы требуют более эффективного надзора — именно эту функцию и выполняет EES.

Кого касаются новые правила

Система будет применяться к гражданам стран вне ЕС, в том числе украинцам, которые путешествуют на короткий срок — до 90 дней. Она охватывает туристов и бизнес-путешественников без вида на жительство.

В то же время не распространяется на граждан ЕС, владельцев долгосрочных разрешений и лиц под временной защитой. Ирландия и Кипр пока будут работать вне системы.

Как будет проходить контроль

При первом въезде необходимо будет пройти полную регистрацию — сканирование паспорта, фото лица и отпечатки пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не берутся.

Данные будут храниться до трех лет, поэтому последующие поездки будут быстрее. Отказ от сдачи биометрии означает запрет на въезд.

Какие данные будут собирать

EES будет фиксировать:

данные из проездного документа;

дату и место каждого въезда и выезда;

биометрическую информацию.

Ожидается, что это позволит существенно ускорить пограничный контроль и повысить уровень безопасности во время путешествий в Европу.

