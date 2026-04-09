  1. У світі

Чи безпечний Instagram для підлітків: у США розгорівся судовий спір

18:24, 9 квітня 2026
Позивачі заявляють, що платформа вводить батьків в оману та допускає небезпечний контент для дітей.
Чи безпечний Instagram для підлітків: у США розгорівся судовий спір
У США штат Айова подав позов проти компанії Meta, яка володіє соціальною мережею Instagram. Влада заявляє: сервіс, який офіційно вважається безпечним для підлітків, насправді може становити для них серйозні ризики. Про це повідомляє Courthouse News.

Ініціаторкою позову стала генеральна прокурорка штату Бренна Берд. За її словами, компанія вводить батьків в оману, коли говорить про безпечність платформи для дітей.

Вона наголошує, що Instagram не лише допускає появу шкідливого контенту, а й побудований таким чином, щоб утримувати увагу підлітків і формувати залежність.

Що саме закидають Instagram

У позові йдеться, що підлітки можуть регулярно бачити у стрічці матеріали з елементами порнографії, нецензурною лексикою, а також контент, пов’язаний із наркотиками та алкоголем. Це, на думку влади штату, негативно впливає як на психічний стан дітей, так і на їхню безпеку.

Також зазначається, що навіть за наявності систем модерації значна частина такого контенту залишається доступною. У результаті неповнолітні користувачі продовжують із ним стикатися.

Проблема вікових обмежень

Окрема претензія стосується вікових рейтингів у магазинах застосунків Apple, Google та Microsoft. Наразі Instagram має позначку 13+, що означає відносну безпечність для підлітків.

Втім, у Айові вважають, що Meta занижує реальний рівень ризиків. Компанія, як стверджується у позові, применшує частоту появи «дорослого» контенту, коли заповнює анкети для визначення вікового рейтингу.

На що посилається штат

Свої аргументи влада підкріплює дослідженнями та журналістськими матеріалами. Зокрема, розслідування The Wall Street Journal, а також дані науковців зі Стенфордського університету і Університету Массачусетса Амгерст свідчать про значну кількість сексуального контенту в Instagram, включно з матеріалами незаконного характеру.

Крім того, за даними Digital Citizens Alliance, платформа може використовуватися для торгівлі наркотиками. Дослідники зазначають, що Instagram залишається однією з найпопулярніших соцмереж серед підлітків.

Чого вимагає Айова

Штат через суд намагається змусити Meta припинити оманливі заяви про безпечність Instagram і зобов’язати компанію чесно інформувати користувачів. Позов подано в межах законодавства про захист прав споживачів.

Як реагує Meta

У Meta заперечують звинувачення. Представники компанії заявляють, що системно працюють над підвищенням безпеки підлітків, співпрацюють із експертами та впроваджують нові інструменти контролю.

Зокрема, йдеться про спеціальні акаунти для підлітків із додатковими обмеженнями, а також функції, які дозволяють батькам контролювати використання застосунку.

суд позов Instagram

