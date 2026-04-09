Безопасен ли Instagram для подростков: в США разгорелся судебный спор

Истцы заявляют, что платформа вводит родителей в заблуждение и допускает опасный контент для детей.

В США штат Айова подал иск против компании Meta, которая владеет социальной сетью Instagram. Власти заявляют: сервис, который официально считается безопасным для подростков, на самом деле может представлять для них серьезные риски. Об этом сообщает Courthouse News.

Инициатором иска стала генеральный прокурор штата Бренна Берд. По ее словам, компания вводит родителей в заблуждение, когда говорит о безопасности платформы для детей.

Она подчеркивает, что Instagram не только допускает появление вредного контента, но и построен таким образом, чтобы удерживать внимание подростков и формировать зависимость.

Что именно предъявляют Instagram

В иске говорится, что подростки могут регулярно видеть в ленте материалы с элементами порнографии, нецензурной лексикой, а также контент, связанный с наркотиками и алкоголем. Это, по мнению властей штата, негативно влияет как на психическое состояние детей, так и на их безопасность.

Также отмечается, что даже при наличии систем модерации значительная часть такого контента остается доступной. В результате несовершеннолетние пользователи продолжают с ним сталкиваться.

Проблема возрастных ограничений

Отдельная претензия касается возрастных рейтингов в магазинах приложений Apple, Google и Microsoft. Сейчас Instagram имеет отметку 13+, что означает относительную безопасность для подростков.

Однако в Айове считают, что Meta занижает реальный уровень рисков. Компания, как утверждается в иске, уменьшает частоту появления «взрослого» контента, когда заполняет анкеты для определения возрастного рейтинга.

На что ссылается штат

Свои аргументы власти подкрепляют исследованиями и журналистскими материалами. В частности, расследование The Wall Street Journal, а также данные ученых из Стенфордского университета и Университета Массачусетса Амгерст свидетельствуют о значительном количестве сексуального контента в Instagram, включая материалы незаконного характера.

Кроме того, по данным Digital Citizens Alliance, платформа может использоваться для торговли наркотиками. Исследователи отмечают, что Instagram остается одной из самых популярных соцсетей среди подростков.

Чего требует Айова

Штат через суд пытается заставить Meta прекратить вводящие в заблуждение заявления о безопасности Instagram и обязать компанию честно информировать пользователей. Иск подан в рамках законодательства о защите прав потребителей.

Как реагирует Meta

В Meta отрицают обвинения. Представители компании заявляют, что системно работают над повышением безопасности подростков, сотрудничают с экспертами и внедряют новые инструменты контроля.

В частности, речь идет о специальных аккаунтах для подростков с дополнительными ограничениями, а также о функциях, которые позволяют родителям контролировать использование приложения.

