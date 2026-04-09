Хрещення обернулося трагедією: пастора судитимуть через смерть чоловіка у надувному басейні

61-річний чоловік загинув під час хрещення у надувному басейні на подвір’ї.

Фото: cph.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії пастору висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві після загибелі 61-річного чоловіка під час обряду хрещення, пише KOAT.

48-річну Шеріл Бартлі обвинувачують за статтею про ненавмисне вбивство через грубу недбалість у зв’язку зі смертю Роберта Сміта, яка сталася 8 жовтня 2023 року в Бірмінгемі.

Церемонія, організована релігійною організацією Life Changing Ministries, проходила у дитячому надувному басейні та транслювалася в прямому ефірі у Facebook.

Бартлі має постати перед магістратським судом Бірмінгема 14 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.