  1. У світі

Хрещення обернулося трагедією: пастора судитимуть через смерть чоловіка у надувному басейні

21:42, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
61-річний чоловік загинув під час хрещення у надувному басейні на подвір’ї.
Фото: cph.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії пастору висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві після загибелі 61-річного чоловіка під час обряду хрещення, пише KOAT.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

48-річну Шеріл Бартлі обвинувачують за статтею про ненавмисне вбивство через грубу недбалість у зв’язку зі смертю Роберта Сміта, яка сталася 8 жовтня 2023 року в Бірмінгемі.

Церемонія, організована релігійною організацією Life Changing Ministries, проходила у дитячому надувному басейні та транслювалася в прямому ефірі у Facebook.

Бартлі має постати перед магістратським судом Бірмінгема 14 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]