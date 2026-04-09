Крещение обернулось трагедией: пастора будут судить из-за смерти мужчины в надувном бассейне

61-летний мужчина погиб во время крещения в надувном бассейне во дворе.

В Великобритании пастору предъявили обвинение в непредумышленном убийстве после гибели 61-летнего мужчины во время обряда крещения, пишет KOAT.

48-летнюю Шерил Бартли обвиняют по статье о непредумышленном убийстве по причине грубой небрежности в связи со смертью Роберта Смита, которая произошла 8 октября 2023 года в Бирмингеме.

Церемония, организованная религиозной организацией Life Changing Ministries, проходила в детском надувном бассейне и транслировалась в прямом эфире в Facebook.

Бартли должна предстать перед магистратским судом Бирмингема 14 мая.

