  1. У світі

Ілон Маск змінив позов проти OpenAI перед судом – компанія говорить про «тиск і хаос»

20:05, 11 квітня 2026
Компанія стверджує, що нові вимоги бізнесмена з’явилися за кілька тижнів до слухань і спрямовані на тиск на відповідачів та зміну суті позову.
OpenAI заявила, що Ілон Маск різко змінив підхід до свого позову проти компанії напередодні судового розгляду. Відповідну позицію викладено у судовому документі, поданому пізно ввечері у п’ятницю, повідомляє Bloomberg.

У компанії зазначили, що нові пропозиції Маска, подані цього тижня, виглядають як спроба «залякування відповідачів та внесення хаосу в провадження», а також як спроба переосмислити публічну версію позову.

Маск подав позов проти OpenAI та Microsoft у 2024 році. Він стверджує, що розробник ChatGPT відійшов від своєї початкової місії як дослідницької організації після отримання багатомільярдного фінансування та планів перетворення на комерційну структуру. Судовий розгляд призначено на 27 квітня. Обидві компанії заперечують звинувачення.

У січні Маск заявляв у суді, що вимагає відшкодування «неправомірної вигоди» у розмірі від 79 до 134 мільярдів доларів. Ця сума, за його позицією, пов’язана зі зростанням вартості OpenAI після того, як він разом із Сем Альтман та іншими заснував компанію у 2015 році. У разі ухвалення рішення такого масштабу воно може стати одним із найбільших в історії США.

Водночас цього тижня адвокати Маска заявили, що будь-які кошти, отримані в разі виграшу, мають бути повернуті самій OpenAI, а не йому. Також він наполягає на скасуванні трансформації компанії, запровадженні судового контролю за її фінансами та операціями, а також на усуненні Альтмана з посад генерального директора і члена правління.

У відповіді OpenAI назвала ці пропозиції «юридично необґрунтованими та фактично непідтвердженими». Юристи компанії зазначили, що запропоновані зміни вимагатимуть залучення нових доказів і свідків, відмінних від тих, що використовувалися у справі ще кілька днів тому.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

