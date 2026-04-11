Илон Маск изменил иск против OpenAI перед судом — компания говорит о «давлении и хаосе»

20:05, 11 апреля 2026
Компания утверждает, что новые требования бизнесмена появились за несколько недель до слушаний и направлены на оказание давления на ответчиков и изменение сути иска.
OpenAI заявила, что Илон Маск резко изменил подход к своему иску против компании накануне судебного разбирательства. Соответствующая позиция изложена в судебном документе, поданном поздно вечером в пятницу, сообщает Bloomberg.

В компании отметили, что новые предложения Маска, поданные на этой неделе, выглядят как попытка «запугать ответчиков и внести хаос в производство», а также как попытка переосмыслить публичную версию иска.

Маск подал иск против OpenAI и Microsoft в 2024 году. Он утверждает, что разработчик ChatGPT отошел от своей первоначальной миссии как исследовательской организации после получения многомиллиардного финансирования и планов преобразования в коммерческую структуру. Судебное разбирательство назначено на 27 апреля. Обе компании отрицают обвинения.

В январе Маск заявил в суде, что требует возмещения «неправомерной выгоды» в размере от 79 до 134 миллиардов долларов. Эта сумма, по его мнению, связана с ростом стоимости OpenAI после того, как он вместе с Сэмом Альтманом и другими основал компанию в 2015 году. В случае принятия решения такого масштаба оно может стать одним из крупнейших в истории США.

В то же время на этой неделе адвокаты Маска заявили, что любые средства, полученные в случае выигрыша, должны быть возвращены самой OpenAI, а не ему. Также он настаивает на отмене преобразования компании, введении судебного контроля за ее финансами и операциями, а также на отстранении Альтмана от должностей генерального директора и члена правления.

В ответе OpenAI назвала эти предложения «юридически необоснованными и фактически неподтвержденными». Юристы компании отметили, что предложенные изменения потребуют привлечения новых доказательств и свидетелей, отличных от тех, что использовались в деле еще несколько дней назад.

