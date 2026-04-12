Менше 17% українців за кордоном живуть за рахунок соцвиплат – як забезпечують себе інші

Більшість українських біженців за кордоном мають власні доходи — лише 16,6% живуть за рахунок соцвиплат інших країн.

Лише 16,6% українських біженців за кордоном живуть за рахунок соціальних виплат від іноземних держав. Майже половина отримує дохід від заробітної плати або власного бізнесу в країні перебування. Про це повідомляє UA War Infographics.

Водночас 6,6% українців за кордоном отримують соціальні виплати з України, зокрема пенсії, стипендії, дитячі та інші види допомоги.

Станом на січень 2026 року за межами України перебуває близько 5,6 млн громадян, і більшість із них є фінансово самостійними.

Основні джерела доходу українців за кордоном розподіляються так:

49,4% — зарплата або власний бізнес за кордоном

16,6% — соціальні виплати від іноземних держав

14,1% — заощадження

7,0% — дохід від бізнесу або роботи в Україні

6,6% — соціальні виплати з України (пенсії, стипендії, допомога)

3,6% — грошові перекази з-за кордону

2,7% — перекази з України

