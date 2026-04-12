Менше 17% українців за кордоном живуть за рахунок соцвиплат – як забезпечують себе інші
12:05, 12 квітня 2026
Лише 16,6% українських біженців за кордоном живуть за рахунок соціальних виплат від іноземних держав. Майже половина отримує дохід від заробітної плати або власного бізнесу в країні перебування. Про це повідомляє UA War Infographics.
Водночас 6,6% українців за кордоном отримують соціальні виплати з України, зокрема пенсії, стипендії, дитячі та інші види допомоги.
Станом на січень 2026 року за межами України перебуває близько 5,6 млн громадян, і більшість із них є фінансово самостійними.
Основні джерела доходу українців за кордоном розподіляються так:
- 49,4% — зарплата або власний бізнес за кордоном
- 16,6% — соціальні виплати від іноземних держав
- 14,1% — заощадження
- 7,0% — дохід від бізнесу або роботи в Україні
- 6,6% — соціальні виплати з України (пенсії, стипендії, допомога)
- 3,6% — грошові перекази з-за кордону
- 2,7% — перекази з України
