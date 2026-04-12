Менее 17% украинцев за рубежом живут за счет социальных выплат — как обеспечивают себя остальные

Большинство украинских беженцев за рубежом имеют собственные доходы — лишь 16,6% живут за счет социальных выплат других стран.

Лишь 16,6% украинских беженцев за рубежом живут за счет социальных выплат от иностранных государств. Почти половина получает доход от заработной платы или собственного бизнеса в стране пребывания. Об этом сообщает UA War Infographics.

В то же время 6,6% украинцев за рубежом получают социальные выплаты из Украины, в частности пенсии, стипендии, детские и другие виды помощи.

По состоянию на январь 2026 года за пределами Украины находится около 5,6 млн граждан, и большинство из них являются финансово самостоятельными.

Основные источники дохода украинцев за рубежом распределяются следующим образом:

49,4% — зарплата или собственный бизнес за рубежом

16,6% — социальные выплаты от иностранных государств

14,1% — сбережения

7,0% — доход от бизнеса или работы в Украине

6,6% — социальные выплаты из Украины (пенсии, стипендии, пособия)

3,6% — денежные переводы из-за рубежа

2,7% — переводы из Украины

