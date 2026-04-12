Менее 17% украинцев за рубежом живут за счет социальных выплат — как обеспечивают себя остальные

12:05, 12 апреля 2026
Большинство украинских беженцев за рубежом имеют собственные доходы — лишь 16,6% живут за счет социальных выплат других стран.
Лишь 16,6% украинских беженцев за рубежом живут за счет социальных выплат от иностранных государств. Почти половина получает доход от заработной платы или собственного бизнеса в стране пребывания. Об этом сообщает UA War Infographics.

В то же время 6,6% украинцев за рубежом получают социальные выплаты из Украины, в частности пенсии, стипендии, детские и другие виды помощи.

По состоянию на январь 2026 года за пределами Украины находится около 5,6 млн граждан, и большинство из них являются финансово самостоятельными.

Основные источники дохода украинцев за рубежом распределяются следующим образом:

  • 49,4% — зарплата или собственный бизнес за рубежом
  • 16,6% — социальные выплаты от иностранных государств
  • 14,1% — сбережения
  • 7,0% — доход от бизнеса или работы в Украине
  • 6,6% — социальные выплаты из Украины (пенсии, стипендии, пособия)
  • 3,6% — денежные переводы из-за рубежа
  • 2,7% — переводы из Украины

