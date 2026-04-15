У Британії юрисконсульти допомагали мігрантам видавати себе за геїв, щоб отримувати притулок – як діяла схема

За гроші клієнтам створюють вигадані історії про переслідування через сексуальну орієнтацію.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У BBC заявили про викриття тіньової мережі юридичних фірм і консультантів, які за винагороду допомагають мігрантам фальсифікувати підстави для отримання притулку у Великій Британії. Про це йдеться в журналістському розслідуванні BBC.

Як зазначається, Велика Британія надає захист людям, які не можуть повернутися до своїх країн через небезпеку, зокрема через переслідування за сексуальну орієнтацію. Водночас журналісти, працюючи під прикриттям, встановили, що для мігрантів із простроченими візами створюють вигадані історії, аби вони могли залишитися в країні.

За даними розслідування, клієнтам пропонують інструкції щодо отримання «підтверджувальних» документів, зокрема листів, фотографій і медичних висновків. Після цього вони подають заяви про притулок, заявляючи про загрозу життю у разі повернення, зокрема до Пакистану чи Бангладеш.

У BBC зазначають, що таку практику систематично використовують юридичні консультанти, які стягують за це оплату. Часто йдеться не про новоприбулих мігрантів, а про тих, у кого закінчився термін дії студентських, робочих або туристичних віз. Їхня частка становить 35% усіх заяв про надання притулку.

Журналісти також з’ясували, що деякі шукачі притулку зверталися до лікарів, симулюючи депресію, щоб отримати медичні підтвердження своїх заяв. Один із них, за даними розслідування, навіть неправдиво заявив про ВІЛ-позитивний статус.

Одна з міграційних консультанток розповіла, що понад 17 років допомагає подавати фальшиві заяви, і заявила, що може організувати імітацію одностатевих стосунків для клієнтів. Також журналісту під прикриттям повідомили, що після отримання притулку він зможе привезти дружину з Пакистану, яка згодом зможе подати аналогічну фальшиву заяву.

За даними медіа, засновник Мусульманської ЛГБТ-мережі Еджель Хан назвав ситуацію «величезною проблемою». За його словами, йому пропонували гроші за рекомендаційні листи від організації, але він відмовлявся, наголошуючи, що займається волонтерською діяльністю. Він також зазначив, що деякі зверталися до нього зізнаючись: «Я не гей, але хочу залишитися в цій країні».

Статистика Міністерства внутрішніх справ Великої Британії свідчить, що громадяни Пакистану становлять непропорційно велику частку заяв про притулок за ознакою сексуальної орієнтації. У 2023 році вони складали близько 42% таких заяв і були найбільшою групою протягом попередніх п’яти років.

У британському МВС наголосили, що подання неправдивих заяв про притулок є кримінальним злочином. Осіб, яких визнають винними, можуть ув’язнити з подальшою депортацією. У відомстві також заявили, що зловживання механізмами захисту є неприпустимим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.