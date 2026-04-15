В Великобритании юрисконсульты помогали мигрантам выдавать себя за геев, чтобы получить убежище — как действовала схема

13:14, 15 апреля 2026
За деньги клиентам придумывают вымышленные истории о преследованиях из-за сексуальной ориентации.
Фото: BBC
В BBC заявили о разоблачении теневой сети юридических фирм и консультантов, которые за вознаграждение помогают мигрантам фальсифицировать основания для получения убежища в Великобритании. Об этом говорится в журналистском расследовании BBC.

Как отмечается, Великобритания предоставляет защиту людям, которые не могут вернуться в свои страны из-за опасности, в частности из-за преследований по признаку сексуальной ориентации. В то же время журналисты, работая под прикрытием, установили, что для мигрантов с просроченными визами придумывают вымышленные истории, чтобы они могли остаться в стране.

По данным расследования, клиентам предлагают инструкции по получению «подтверждающих» документов, в частности писем, фотографий и медицинских заключений. После этого они подают заявления о предоставлении убежища, заявляя об угрозе жизни в случае возвращения, в частности в Пакистан или Бангладеш.

В BBC отмечают, что такую практику систематически используют юридические консультанты, которые взимают за это плату. Часто речь идет не о вновь прибывших мигрантах, а о тех, у кого истек срок действия студенческих, рабочих или туристических виз. Их доля составляет 35% всех заявлений о предоставлении убежища.

Журналисты также выяснили, что некоторые просители убежища обращались к врачам, симулируя депрессию, чтобы получить медицинские подтверждения своих заявлений. Один из них, по данным расследования, даже ложно заявил о ВИЧ-положительном статусе.

Одна из миграционных консультанток рассказала, что более 17 лет помогает подавать фальшивые заявления, и заявила, что может организовать имитацию однополых отношений для клиентов. Также журналисту под прикрытием сообщили, что после получения убежища он сможет привезти жену из Пакистана, которая впоследствии сможет подать аналогичное фальшивое заявление.

По данным СМИ, основатель Мусульманской ЛГБТ-сети Эджель Хан назвал ситуацию «огромной проблемой». По его словам, ему предлагали деньги за рекомендательные письма от организации, но он отказывался, подчеркивая, что занимается волонтерской деятельностью. Он также отметил, что некоторые обращались к нему, признаваясь: «Я не гей, но хочу остаться в этой стране».

Статистика Министерства внутренних дел Великобритании свидетельствует, что граждане Пакистана составляют непропорционально большую долю заявлений о предоставлении убежища по признаку сексуальной ориентации. В 2023 году они составляли около 42% таких заявлений и были самой многочисленной группой в течение предыдущих пяти лет.

В британском МВД подчеркнули, что подача ложных заявлений о предоставлении убежища является уголовным преступлением. Лица, признанные виновными, могут быть заключены в тюрьму с последующей депортацией. В ведомстве также заявили, что злоупотребление механизмами защиты недопустимо.

юрист Великобритания

