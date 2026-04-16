У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: є постраждалі, фото

14:55, 16 квітня 2026
Аварія сталася на дорозі до Жешува: у салоні перебували шестеро українців, двох із них госпіталізували.
Фото: RMF24
У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

Аварія трапилася ввечері 15 квітня на дорозі у напрямку Жешува — в населеному пункті Буди Ланьцутські Ланьцутського повіту.

Про інцидент повідомило видання RMF24 із посиланням на речника місцевої поліції Войцеха Груцу.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса марки Mercedes не впорався з керуванням: транспортний засіб з’їхав із дороги, врізався в огорожу та перекинувся. Водночас перевірка показала, що водій був тверезий.

У салоні перебували шестеро громадян України — п’ятеро дорослих і дев’ятирічна дитина. Унаслідок аварії водія та одного з пасажирів госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

