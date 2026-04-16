Викрадення предмета лізингу під час окупації виключає нарахування неустойки за його неповернення – КГС ВС

16:02, 16 квітня 2026
Втрата предмета фінансового лізингу (зокрема внаслідок викрадення під час воєнних дій) трансформує обов’язок його повернення у зобов’язання з відшкодування вартості майна та виключає можливість нарахування неустойки за неповернення, за відсутності вини лізингоодержувача. Водночас така обставина не звільняє лізингоодержувача від обов’язку сплачувати лізингові платежі, оскільки ризик випадкової втрати майна покладається на нього.

Такого висновку дійшов Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду.

У справі лізингодавець звернувся з позовом про стягнення з лізингоодержувача та поручителя понад 3,1 млн грн заборгованості за договором фінансового лізингу (лізингові платежі, штрафні санкції, інфляційні втрати і 3 % річних). У відповідь лізингоодержувач подав зустрічний позов, у якому просив звільнити його від сплати лізингових платежів з 24 лютого 2022 року у зв’язку з неможливістю користування автомобілем, який перебував на окупованій території та був викрадений.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили первісний позов (апеляція зменшила розмір пені) та відмовили в зустрічному позові.

Переглядаючи справу, КГС ВС зазначив, що для застосування неустойки за неповернення майна (ст. 785 ЦК України) необхідна наявність вини боржника; у разі втрати (викрадення) предмета лізингу його повернення є об’єктивно неможливим, а тому відповідне зобов’язання припиняється і трансформується у відшкодування збитків; за відсутності фактичного володіння майном і можливості його повернення немає підстав для нарахування неустойки за прострочення повернення.

Суд підкреслив, що покладення ризику випадкової втрати майна на лізингоодержувача означає обов’язок відшкодувати його вартість або виконати інші фінансові зобов’язання за договором, але не створює підстав для подвійної відповідальності у вигляді неустойки за неповернення.

Водночас КГС ВС відхилив доводи про застосування ч. 6 ст. 762 ЦК України. Суд зазначив, що лізингові платежі не є аналогом орендної плати, оскільки включають відшкодування вартості майна та плату за фінансування; навіть за неможливості користування предметом лізингу (внаслідок форс-мажору чи війни) обов’язок зі сплати лізингових платежів зберігається; ризик втрати майна несе лізингоодержувач, що відповідає природі фінансового лізингу.

За результатами касаційного перегляду Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу: скасував рішення судів у частині стягнення неустойки за неповернення предмета лізингу та відмовив у цій частині позову, залишивши в силі стягнення основної заборгованості, штрафу, зменшеної пені, 3 % річних та інфляційних втрат. Зустрічний позов про звільнення від сплати лізингових платежів залишено без задоволення.

З постановою КГС ВС від 25 березня 2026 року у справі № 916/5151/24 можна ознайомитись за посиланням.

суд рішення суду судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

Нова модель соцдопомоги може обійтися бюджету у 50 млрд грн — Мінфін попереджає про ризики для бюджету

У парламенті пропонують запровадити механізм, за яким базова величина для розрахунку соціальної допомоги не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Закон про військовий збір звільнив депутатів від звітності за використання компенсацій із бюджету

Закон про військовий збір набрав чинності разом із правом депутатів не звітувати за свої витрати.

Податкова палата КАС ВС ініціювала звернення до Страсбурга через фіксовані штрафи, які порушують право на мирне володіння майном

КАС ВС звернувся до ЄСПЛ за консультативним висновком щодо пропорційності санкцій.

Батьківство загиблого військового може встановлюватись у цивільному процесі на підставі експертизи з кримінальної справи — ВС

Верховний Суд підтвердив допустимість використання експертного висновку з кримінального провадження у цивільній справі про батьківство.

