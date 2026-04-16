Похищение предмета лизинга во время оккупации исключает начисление неустойки за его неповозврат – КХС ВС

В деле лизингодатель обратился с иском о взыскании с лизингополучателя и поручителя более 3,1 млн грн задолженности по договору финансового лизинга.

Потеря предмета финансового лизинга (в частности вследствие похищения во время военных действий) трансформирует обязанность его возврата в обязательство по возмещению стоимости имущества и исключает возможность начисления неустойки за неповозврат при отсутствии вины лизингополучателя. В то же время такое обстоятельство не освобождает лизингополучателя от обязанности уплачивать лизинговые платежи, поскольку риск случайной утраты имущества возлагается на него.

К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

В деле лизингодатель обратился с иском о взыскании с лизингополучателя и поручителя более 3,1 млн грн задолженности по договору финансового лизинга (лизинговые платежи, штрафные санкции, инфляционные потери и 3 % годовых). В ответ лизингополучатель подал встречный иск, в котором просил освободить его от уплаты лизинговых платежей с 24 февраля 2022 года в связи с невозможностью пользования автомобилем, который находился на оккупированной территории и был похищен.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили первоначальный иск (апелляция уменьшила размер пени) и отказали во встречном иске.

Пересматривая дело, КГС ВС отметил, что для применения неустойки за неповозврат имущества (ст. 785 ГК Украины) необходимо наличие вины должника; в случае утраты (похищения) предмета лизинга его возврат является объективно невозможным, а потому соответствующее обязательство прекращается и трансформируется в возмещение убытков; при отсутствии фактического владения имуществом и возможности его возврата отсутствуют основания для начисления неустойки за просрочку возврата.

Суд подчеркнул, что возложение риска случайной утраты имущества на лизингополучателя означает обязанность возместить его стоимость или выполнить другие финансовые обязательства по договору, но не создает оснований для двойной ответственности в виде неустойки за неповозврат.

В то же время КГС ВС отклонил доводы о применении ч. 6 ст. 762 ГК Украины. Суд отметил, что лизинговые платежи не являются аналогом арендной платы, поскольку включают возмещение стоимости имущества и плату за финансирование; даже при невозможности пользования предметом лизинга (вследствие форс-мажора или войны) обязанность по уплате лизинговых платежей сохраняется; риск утраты имущества несет лизингополучатель, что соответствует природе финансового лизинга.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу: отменил решения судов в части взыскания неустойки за неповозврат предмета лизинга и отказал в этой части иска, оставив в силе взыскание основной задолженности, штрафа, уменьшенной пени, 3 % годовых и инфляционных потерь. Встречный иск об освобождении от уплаты лизинговых платежей оставлен без удовлетворения.

С постановлением КГС ВС от 25 марта 2026 года по делу № 916/5151/24 можно ознакомиться по ссылке.

