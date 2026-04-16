Нова модель соцдопомоги може обійтися бюджету у 50 млрд грн — Мінфін попереджає про ризики для бюджету

У парламенті пропонують запровадити механізм, за яким базова величина для розрахунку соціальної допомоги не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт № 15094 про базову соціальну допомогу, який передбачає нову модель державної соціальної підтримки для малозабезпечених сімей.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ухвалив висновок, яким рекомендував парламенту включити його до порядку денного дев’ятого скликання і прийняти за основу.

Водночас Міністерство фінансів зауважило низку ризиків — значне навантаження на бюджет і відсутність визначених джерел його покриття. У Мінфіні вважають, що реалізація ініціативи може бути ускладнена через фінансові та інституційні обмеження і потребуватиме оновлення суміжного законодавства.

Оцінка фінансових ризиків

Насамперед ризики реалізації законопроєкту пов’язані із бюджетною сферою. Міністерство фінансів зазначило, що реалізація положень законопроєкту потребуватиме понад 50 млрд грн додаткових видатків, при цьому джерела покриття цих витрат у документі не визначені, а фінансово-економічне обґрунтування відсутнє, що є порушенням вимог Бюджетного кодексу та Регламенту Верховної Ради.

У Мінфіні зазначають, що запропонована модель — із встановленням 100% базової величини для кожного члена сім’ї та її прив’язкою до прожиткового мінімуму — розширює чинні підходи до розрахунку допомоги і призводить до зростання її розміру порівняно з чинними механізмами. Нині в експериментальному проєкті застосовуються нижчі коефіцієнти — 100% для першого члена сім’ї та 70% для наступних.

Також Мінфін звернув увагу, що законопроєкт не передбачає змін до чинних законів, які регулюють уже існуючі види державної допомоги. Через це можуть одночасно діяти як старі, так і нові виплати.

У Мінфіні зазначають, що це не скоротить кількість допомог, а навпаки — фактично додасть новий вид виплат, тому реального об’єднання та уніфікації системи не відбудеться, а загальний обсяг допомог може зрости.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», документ визначає правові та організаційні засади надання базової соціальної допомоги, порядок її призначення і виплати, а також передбачає гарантію, що надання такої допомоги не може бути підставою для зменшення загального обсягу соціальної підтримки, яку сім’я отримувала на момент звернення.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

Можливість одночасного отримання базової соціальної допомоги та допомоги для осіб пенсійного віку, які не набули права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу.

Встановлення розміру базової величини законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначення розміру допомоги як різниці між базовою величиною для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з окремим підходом для кризових випадків, у яких доходи можуть не враховуватися;

Запровадження різних строків призначення допомоги — від трьох–шести місяців до одного року, а для окремих категорій із можливістю автоматичного довічного продовження.

Впровадження механізму case management, індивідуального ведення випадку, соціальної активації та інтеграції на ринок праці.

Укладення тристоронніх угод між органом, що призначає допомогу, територіальною громадою та отримувачем соціальної підтримки.

У разі ухвалення законопроєкту зазначені зміни мають набрати чинності з 1 січня 2027 року.

Законопроєкт про базову соціальну допомогу №15094 розроблено як відповідь на зростання соціальних ризиків, зумовлених збройною агресією проти України, що призвело до збільшення кількості сімей у складних життєвих обставинах і потреби у розширенні соціальної підтримки. Додатковим чинником стала фрагментарність чинної системи державної допомоги, яка не забезпечує комплексного підходу до підтримки малозабезпечених сімей і не інтегрована з наданням соціальних послуг на рівні територіальних громад.

Документ спрямований на подолання розпорошеності існуючих програм соціальної підтримки та їх об’єднання в єдину модель базової соціальної допомоги, що має поєднувати грошові виплати та соціальні послуги. Окремо передбачається посилення координації між державними органами та органами місцевого самоврядування у сфері соціального захисту, оскільки нині громади не завжди залучені до процесу супроводу сімей, які отримують державну допомогу.

Також законопроєкт покликаний запровадити більш адресний і комплексний підхід до підтримки домогосподарств через індивідуальну оцінку потреб, ведення випадку (case management) та соціальну активацію, що має сприяти подоланню складних життєвих обставин і підвищенню економічної самостійності сімей.

