Одна виплата замість кількох: як у Раді пропонують змінити соціальну допомогу для сімей

У парламенті пропонують замінити кілька програм єдиною виплатою, яку поєднають із соціальними послугами та підтримкою працевлаштування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15094 «Про базову соціальну допомогу», який пропонує змінити модель державної підтримки малозабезпечених сімей і перейти від розрізнених виплат до єдиної комплексної допомоги.

Документ визначає правові та організаційні засади надання такої підтримки, порядок її призначення і виплати, а також передбачає гарантію: надання базової соціальної допомоги не має бути підставою для зменшення загального обсягу підтримки, яку сім’я отримувала на момент звернення.

Єдина виплата замість кількох програм

Законопроєктом пропонується запровадити щомісячну базову соціальну допомогу, яка може об’єднати кілька чинних видів виплат, зокрема допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним родинам та інші програми. Передбачається, що розмір такої допомоги визначатиметься як різниця між базовою величиною та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Базова величина має встановлюватися законом про державний бюджет і не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Для кожного члена сім’ї вона враховуватиметься у повному обсязі, що формує загальний розрахунок допомоги.

Від виплат до комплексної підтримки

Документ пропонує змінити не лише фінансову модель, а й підхід до соціальної політики. Базова допомога розглядається як частина ширшої системи підтримки, яка включає соціальні послуги на рівні громади, індивідуальну оцінку потреб сім’ї та супровід соціальним менеджером.

У разі впровадження моделі для сім’ї формуватимуть індивідуальний план виходу зі складних життєвих обставин, а взаємодія між державою, громадою та отримувачем може закріплюватися тристоронньою угодою.

Акцент на працевлаштуванні

Законопроєкт передбачає активну участь працездатних членів сім’ї. Особи віком від 18 до 60 років, які отримують допомогу, повинні співпрацювати з державною службою зайнятості. Передбачається, що держава забезпечуватиме доступ до працевлаштування, професійного навчання або перекваліфікації.

Такий підхід змінює логіку соціальної підтримки — від пасивної виплати до стимулювання економічної самостійності.

Як визначатимуть потреби сімей

Однією з новацій є профілювання сімей — їх класифікація за соціально-економічними та демографічними ознаками. Це дає змогу визначати індивідуальні потреби, планувати соціальні послуги та точніше спрямовувати ресурси.

Для сімей у кризових ситуаціях передбачено окремий підхід: при призначенні допомоги може не враховуватися їхній дохід за попередні періоди.

Роль громад посилюється

Законопроєктом пропонується розширити повноваження органів місцевого самоврядування. Зокрема, виконавчі органи рад можуть отримати повноваження щодо виявлення сімей у складних життєвих обставинах, інформування їх про можливості державної підтримки та допомоги в оформленні документів.

Також саме на рівні громади передбачається організація надання соціальних послуг, супровід сімей і контроль виконання індивідуальних планів.

Фінансування і адміністрування

Фінансування базової соціальної допомоги передбачається за рахунок державного бюджету з можливим залученням коштів місцевих бюджетів і міжнародної допомоги.

Адміністрування має здійснюватися з використанням інформаційних систем, зокрема через формування електронних справ та обмін даними між органами влади.

Чому виникла потреба в реформі

Автори законопроєкту зазначають, що чинна система соціальної підтримки є фрагментованою і не забезпечує комплексного вирішення проблем сімей із низькими доходами, особливо в умовах зростання соціальних ризиків через війну.

Запропонована модель враховує практики європейських країн і передбачає поєднання грошових виплат, соціальних послуг і заходів сприяння зайнятості.

Коли може запрацювати нова система

У разі ухвалення законопроєкту, нова система базової соціальної допомоги може запрацювати з 1 січня 2027 року. До цього часу Кабінет Міністрів має підготувати необхідні підзаконні акти та механізми реалізації.

Водночас положення документа можуть змінитися під час його розгляду в парламенті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.