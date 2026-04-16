Новая модель соцпомощи может обойтись бюджету в 50 млрд грн — Минфин предупреждает о рисках для бюджета

15:00, 16 апреля 2026
В парламенте предлагают ввести механизм, согласно которому базовая величина для расчёта социальной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.
В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект № 15094 о базовой социальной помощи, который предусматривает новую модель государственной социальной поддержки для малообеспеченных семей.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов принял заключение, которым рекомендовал парламенту включить его в повестку дня девятого созыва и принять за основу.

В то же время Министерство финансов отметило ряд рисков — значительную нагрузку на бюджет и отсутствие определённых источников её покрытия. В Минфине считают, что реализация инициативы может быть затруднена из-за финансовых и институциональных ограничений и потребует обновления смежного законодательства.

Оценка финансовых рисков

Прежде всего риски реализации законопроекта связаны с бюджетной сферой. Министерство финансов указало, что реализация положений законопроекта потребует более 50 млрд грн дополнительных расходов, при этом источники покрытия этих затрат в документе не определены, а финансово-экономическое обоснование отсутствует, что является нарушением требований Бюджетного кодекса и Регламента Верховной Рады.

В Минфине отмечают, что предложенная модель — с установлением 100% базовой величины для каждого члена семьи и её привязкой к уровню не ниже прожиточного минимума — расширяет действующие подходы к расчету помощи и приводит к увеличению её размера по сравнению с действующими механизмами. В настоящее время в экспериментальном проекте применяются более низкие коэффициенты — 100% для первого члена семьи и 70% для последующих.

Также Минфин обратил внимание, что законопроект не предусматривает изменений в действующие законы, регулирующие уже существующие виды государственной помощи. Из-за этого могут одновременно действовать старые и новые выплаты. В Минфине отмечают, что это не сократит количество пособий, а наоборот — фактически добавит новый вид выплат, поэтому реального объединения и унификации системы не произойдёт, а общий объём выплат может вырасти.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», документ определяет правовые и организационные основы предоставления базовой социальной помощи, порядок её назначения и выплаты, а также предусматривает гарантию, что предоставление такой помощи не может быть основанием для уменьшения общего объёма социальной поддержки, которую семья получала на момент обращения.

В частности, законопроект предусматривает:

  • Возможность одновременного получения базовой социальной помощи и помощи для лиц пенсионного возраста, которые не приобрели право на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа.
  • Установление размера базовой величины законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
  • Определение размера помощи как разницы между базовой величиной для семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи с отдельным подходом для кризисных случаев, в которых доходы могут не учитываться.
  • Введение различных сроков назначения помощи — от трёх–шести месяцев до одного года, а для отдельных категорий с возможностью автоматического пожизненного продления.
  • Внедрение механизма case management, индивидуального ведения случая, социальной активации и интеграции на рынок труда.
  • Заключение трёхсторонних соглашений между органом, назначающим помощь, территориальной громадой и получателем социальной поддержки.

В случае принятия законопроекта указанные изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Законопроект №15094 разработан как ответ на рост социальных рисков, обусловленных вооружённой агрессией против Украины, что привело к увеличению числа семей в сложных жизненных обстоятельствах и потребности в расширении социальной поддержки. Дополнительным фактором стала фрагментарность действующей системы государственной помощи, которая не обеспечивает комплексного подхода к поддержке малообеспеченных семей и не интегрирована с предоставлением социальных услуг на уровне территориальных громад.

Документ направлен на преодоление разрозненности существующих программ социальной поддержки и их объединение в единую модель базовой социальной помощи, которая должна сочетать денежные выплаты и социальные услуги. Отдельно предусматривается усиление координации между государственными органами и органами местного самоуправления в сфере социальной защиты, поскольку в настоящее время громады не всегда вовлечены в процесс сопровождения семей, получающих государственную помощь.

Также законопроект призван внедрить более адресный и комплексный подход к поддержке домохозяйств через индивидуальную оценку потребностей, ведение случая (case management) и социальную активацию, что должно способствовать преодолению сложных жизненных обстоятельств и повышению экономической самостоятельности семей.

