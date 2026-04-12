До України у Великодню ніч доправили Благодатний вогонь – святиню першими зустріли прикордонники в Устилузі

11:29, 12 квітня 2026
У ніч Воскресіння Христового Благодатний вогонь доставили до України через пункт пропуску «Устилуг», де його зустріли військовослужбовці Держприкордонслужби.
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
У Великодню ніч до України доправили Благодатний вогонь. Першими святиню на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» зустріли військовослужбовці Волинського прикордонного загону. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України – «Західний кордон».

Благодатний вогонь був доставлений з Єрусалима до Варшави, після чого його передали для подальшого транспортування в Україну.

Із пункту пропуску святиню доправили до кафедрального собору Луцька, звідки вона вирушила до інших храмів по країні, а також до підрозділів на передовій.

Вогонь, який зійшов у храмі Гробу Господнього, вважається символом надії та духовної єдності для вірян.

«Тож нехай це світло наповнить серця теплом, вірою та любов’ю, принесе мир і спокій у кожну домівку. Хай збудеться те, що символізує Великдень: життя переможе смерть, добро переможе зло», – зазначили в ДПСУ.

