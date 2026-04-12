  1. Фото
  2. / В Украине

В пасхальную ночь в Украину доставили Благодатный огонь – первыми святыню встретили пограничники в Устилуге

11:29, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ночь Воскресения Христова Благодатный огонь доставили в Украину через пункт пропуска «Устилуг», где его встретили военнослужащие Госпогранслужбы.
Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пасхальную ночь в Украину доставили Благодатный огонь. Первыми святыню на украинско-польской границе в пункте пропуска «Устилуг» встретили военнослужащие Волынского пограничного отряда. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины – «Западная граница».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в Варшаву, после чего его передали для дальнейшей транспортировки в Украину.

Из пункта пропуска святыню доставили в кафедральный собор Луцка, откуда она отправилась в другие храмы по стране, а также в подразделения на передовой.

Огонь, который сошел в храме Гроба Господня, считается символом надежды и духовного единства для верующих.

«Пусть же этот свет наполнит сердца теплом, верой и любовью, принесет мир и покой в каждый дом. Пусть сбудется то, что символизирует Пасху: жизнь победит смерть, добро победит зло», – отметили в ГПСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина пограничники Государственная пограничная служба свято

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]