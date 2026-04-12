В пасхальную ночь в Украину доставили Благодатный огонь – первыми святыню встретили пограничники в Устилуге

В ночь Воскресения Христова Благодатный огонь доставили в Украину через пункт пропуска «Устилуг», где его встретили военнослужащие Госпогранслужбы.

Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

В пасхальную ночь в Украину доставили Благодатный огонь. Первыми святыню на украинско-польской границе в пункте пропуска «Устилуг» встретили военнослужащие Волынского пограничного отряда. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины – «Западная граница».

Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в Варшаву, после чего его передали для дальнейшей транспортировки в Украину.

Из пункта пропуска святыню доставили в кафедральный собор Луцка, откуда она отправилась в другие храмы по стране, а также в подразделения на передовой.

Огонь, который сошел в храме Гроба Господня, считается символом надежды и духовного единства для верующих.

«Пусть же этот свет наполнит сердца теплом, верой и любовью, принесет мир и покой в каждый дом. Пусть сбудется то, что символизирует Пасху: жизнь победит смерть, добро победит зло», – отметили в ГПСУ.

