У Харкові чоловіка зупинили в метро, а потім оштрафували на 17 тисяч гривень за неявку до ТЦК за повісткою

Суд скасував штраф, оскільки ТЦК не довів належного повідомлення про виклик.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд міста Харкова скасував штраф у 17 тисяч гривень, який ТЦК наклав на громадянина за нібито неявку за повісткою. Суд встановив, що ключова умова для такої відповідальності — належне повідомлення про виклик — у цій справі не була доведена.

Фактично суд перевірив не лише сам факт неявки, а й те, чи було у людини реальне зобов’язання з’явитися. Висновок виявився принциповим: якщо орган влади не може підтвердити, що особу належним чином повідомили про повістку, говорити про порушення правил військового обліку та накладати штраф — передчасно.

Обставини справи №638/2887/26

Позивач оскаржив постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Підставою для накладення штрафу стала неявка до ТЦК та СП за повісткою для уточнення облікових даних.

З матеріалів справи випливає, що у вересні 2025 року позивача зупинили працівники поліції в метрополітені та повідомили про перебування в розшуку, після чого його доставили до ТЦК та СП. Там він повідомив про наявність інвалідності II групи, психічні розлади та те, що був знятий з військового обліку за станом здоров’я ще у 2006 році. Водночас зазначені обставини суд встановив як фактичні, однак вони не стали визначальними для вирішення спору.

Позивач наполягав, що не отримував повістки у встановленому законом порядку, а матеріали справи не містять належних доказів його повідомлення. Відповідач заперечував, вказуючи, що повістку було направлено поштою, а також посилався на письмову заяву позивача про визнання факту неявки.

Оцінка суду та правові висновки

Суд виходив із того, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності події правопорушення та доведеної вини, підтвердженої належними, допустимими та достовірними доказами.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що вони не містять належних доказів повідомлення позивача про виклик до ТЦК та СП. Зокрема, відсутня сама повістка, яка б підтверджувала зміст і дату виклику, а також відсутні належні підтвердження її вручення чи спроб вручення відповідно до вимог законодавства.

Суд звернув увагу, що порядок оповіщення військовозобов’язаних передбачає чітко визначені способи підтвердження факту вручення повістки. Такими підтвердженнями можуть бути особистий підпис особи, відеофіксація вручення або належно оформлені поштові документи, які дозволяють встановити факт отримання, відмови від отримання чи відсутності особи за адресою.

У цій справі відповідач не надав доказів дотримання такої процедури. Наявні у матеріалах відомості не дозволяють достеменно встановити факт повідомлення позивача про необхідність прибуття, зокрема відсутні належні дані про інформування поштовим оператором або належну фіксацію невручення.

Окремо суд оцінив подану відповідачем заяву позивача, у якій той нібито визнав факт порушення. Суд дійшов висновку, що така заява не є належним доказом у цій справі, оскільки не містить конкретизації обставин, зокрема дати неявки, що унеможливлює її співвіднесення з подією, зазначеною в оскаржуваній постанові.

Суд підкреслив, що відсутність обізнаності особи про виклик виключає можливість вважати її дії умисним невиконанням обов’язку. Відповідно до статті 62 Конституції України всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Цей підхід узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, яка поширює принцип презумпції невинуватості на провадження щодо притягнення до відповідальності загалом, а не лише кримінальні справи.

З огляду на це суд дійшов висновку, що відповідач не довів належними доказами факт повідомлення позивача про виклик, а відтак не встановлено ані події правопорушення, ані вини особи.

Рішення суду

Суд визнав постанову ТЦК та СП про накладення адміністративного стягнення протиправною та скасував її. Провадження у справі про адміністративне правопорушення закрито.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.