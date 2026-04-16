В Харькове мужчину остановили в метро, а затем оштрафовали на 17 тысяч гривен за неявку в ТЦК по повестке

Суд отменил штраф, поскольку ТЦК не доказал надлежащего уведомления о вызове.

Шевченковский районный суд города Харькова отменил штраф в 17 тысяч гривен, который ТЦК наложил на гражданина за якобы неявку по повестке. Суд установил, что ключевое условие для такой ответственности — надлежащее уведомление о вызове — в этом деле не было доказано.

Фактически суд проверил не только сам факт неявки, но и то, было ли у человека реальное обязательство явиться. Вывод оказался принципиальным: если орган власти не может подтвердить, что лицо надлежащим образом уведомили о повестке, говорить о нарушении правил воинского учета и накладывать штраф — преждевременно.

Обстоятельства дела №638/2887/26

Истец обжаловал постановление о привлечении к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Основанием для наложения штрафа стала неявка в ТЦК и СП по повестке для уточнения учетных данных.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2025 года истца остановили сотрудники полиции в метрополитене и сообщили о нахождении в розыске, после чего его доставили в ТЦК и СП. Там он сообщил о наличии инвалидности II группы, психических расстройствах и о том, что был снят с воинского учета по состоянию здоровья еще в 2006 году. При этом указанные обстоятельства суд установил как фактические, однако они не стали определяющими для разрешения спора.

Истец настаивал, что не получал повестку в установленном законом порядке, а материалы дела не содержат надлежащих доказательств его уведомления. Ответчик возражал, указывая, что повестка была направлена почтой, а также ссылался на письменное заявление истца о признании факта неявки.

Оценка суда и правовые выводы

Суд исходил из того, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии события правонарушения и доказанной вины, подтвержденной надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами.

Исследовав материалы дела, суд установил, что они не содержат надлежащих доказательств уведомления истца о вызове в ТЦК и СП. В частности, отсутствует сама повестка, которая бы подтверждала содержание и дату вызова, а также отсутствуют надлежащие подтверждения ее вручения либо попыток вручения в соответствии с требованиями законодательства.

Суд обратил внимание, что порядок оповещения военнообязанных предусматривает четко определенные способы подтверждения факта вручения повестки. Такими подтверждениями могут быть личная подпись лица, видеофиксация вручения либо надлежащим образом оформленные почтовые документы, которые позволяют установить факт получения, отказа от получения либо отсутствия лица по адресу.

В данном деле ответчик не предоставил доказательств соблюдения такой процедуры. Имеющиеся в материалах сведения не позволяют достоверно установить факт уведомления истца о необходимости прибытия, в частности отсутствуют надлежащие данные об информировании почтовым оператором либо надлежащая фиксация невручения.

Отдельно суд оценил представленное ответчиком заявление истца, в котором тот якобы признал факт нарушения. Суд пришел к выводу, что такое заявление не является надлежащим доказательством в данном деле, поскольку не содержит конкретизации обстоятельств, в частности даты неявки, что исключает возможность его соотнесения с событием, указанным в оспариваемом постановлении.

Суд подчеркнул, что отсутствие осведомленности лица о вызове исключает возможность считать его действия умышленным неисполнением обязанности. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу. Этот подход согласуется и с практикой Европейского суда по правам человека, которая распространяет принцип презумпции невиновности на производство по делам о привлечении к ответственности в целом, а не только на уголовные дела.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что ответчик не доказал надлежащими доказательствами факт уведомления истца о вызове, а следовательно не установлены ни событие правонарушения, ни вина лица.

Решение суда

Суд признал постановление ТЦК и СП о наложении административного взыскания противоправным и отменил его. Производство по делу об административном правонарушении закрыто.

