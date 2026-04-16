Закон про військовий збір звільнив депутатів від звітності за використання компенсацій із бюджету

Закон про військовий збір набрав чинності разом із правом депутатів не звітувати за свої витрати.

Після тривалих дискусій і подання низки альтернативних законопроєктів Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроєкт № 15110 щодо справляння військового збору у розмірі 5% ще три роки після скасування воєнного стану. Документ вже набрав чинності як Закон № 4835-IX.

Початковою метою документа було забезпечення стабільного наповнення бюджету для потреб оборони у поствоєнний період. Однак у процесі розгляду в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики текст документа зазнав змін. Найбільш помітною зміною стало включення до «Прикінцевих положень» закону змін до профільного законодавства про статус народних депутатів, що жодним чином не стосується податкової системи, але змінює принципи використання бюджетних коштів представниками влади.

Суть податкових змін

Закон № 4835-IX, передбачає значне продовження термінів справляння військового збору. Згідно з текстом, дія норм, запроваджених на період воєнного стану, продовжується на три календарні роки, наступні за роком, у якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

Важливим позитивним нововведенням, яке з’явилося завдяки альтернативним законопроєктам та було підтримане Комітетом, є цільове спрямування цих коштів. Тепер військовий збір зараховується до спеціального фонду Державного бюджету і має виключне призначення — забезпечення потреб Збройних Сил України.

Перехідні положення

У первинному урядовому законопроєкті № 15110 не містилася норма про зміну щодо звітності народних депутатів. Вона з’явилася лише 7 квітня 2026 року під час засідання профільного Комітету.

Розділ II «Прикінцеві положення» доповнено пунктом, що вносить зміни до статті 32 Закону України «Про статус народного депутата України». Ця правка, на перший погляд технічна, була внесена безпосередньо перед голосуванням законопроєкту за основу та в цілому.

Зміни стосуються частини четвертої статті 32 профільного закону щодо діяльності депутатів. У попередній редакції ця стаття передбачала щомісячну видачу коштів для компенсації проїзду, оренди житла та відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень, у розмірі місячної заробітної плати.

Нова редакція, впроваджена через закон про військовий збір, встановлює, що народний депутат тепер самостійно та на власний розсуд визначає напрями та порядок використання коштів для компенсації проїзду та депутатських витрат. Законодавчо закріплено, що депутат не звітує за використання цих коштів.

Крім того, прямо вказано, що депутат не несе юридичної відповідальності за напрями використання відповідних коштів.

Важливо зазначити, що на 2026 рік розмір цих відшкодувань був обмежений Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» № 4695-IX, проте нова норма створює безстроковий механізм використання коштів без обов’язкового звітування.

З точки зору законодавчої техніки, включення норм, що регулюють статус народних депутатів, до закону про внесення змін до Податкового кодексу України є прикладом поєднання у межах одного нормативного акта положень, які не мають прямого предметного зв’язку. Така практика часто характеризується як пакетне законодавче регулювання або включення до законопроєкту супутніх норм, що виходять за межі його основного предмета.

