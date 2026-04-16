Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

После длительных дискуссий и подачи ряда альтернативных законопроектов Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект № 15110 относительно взимания военного сбора в размере 5% еще три года после отмены военного положения. Документ уже вступил в силу как Закон № 4835-IX.

Первоначальной целью документа было обеспечение стабильного наполнения бюджета для нужд обороны в поствоенный период. Однако в процессе рассмотрения в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики текст документа претерпел изменения. Наиболее заметным изменением стало включение в «Заключительные положения» закона изменений в профильное законодательство о статусе народных депутатов, что никоим образом не касается налоговой системы, но меняет принципы использования бюджетных средств представителями власти.

Суть налоговых изменений

Закон № 4835-IX предусматривает значительное продление сроков взимания военного сбора. Согласно тексту, действие норм, введенных на период военного положения, продлевается на три календарных года, следующих за годом, в котором военное положение будет прекращено или отменено.

Важным позитивным нововведением, которое появилось благодаря альтернативным законопроектам и было поддержано Комитетом, является целевое направление этих средств. Теперь военный сбор зачисляется в специальный фонд Государственного бюджета и имеет исключительное назначение — обеспечение нужд Вооруженных Сил Украины.

Переходные положения

В первоначальном правительственном законопроекте № 15110 не содержалась норма об изменении отчетности народных депутатов. Она появилась только 7 апреля 2026 года во время заседания профильного Комитета.

Раздел II «Заключительные положения» дополнен пунктом, вносящим изменения в статью 32 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины». Эта правка, на первый взгляд техническая, была внесена непосредственно перед голосованием законопроекта за основу и в целом.

Изменения касаются части четвертой статьи 32 профильного закона о деятельности депутатов. В предыдущей редакции эта статья предусматривала ежемесячную выдачу средств для компенсации проезда, аренды жилья и возмещения расходов, связанных с выполнением полномочий, в размере месячной заработной платы.

Новая редакция, внедренная через закон о военном сборе, устанавливает, что народный депутат теперь самостоятельно и по своему усмотрению определяет направления и порядок использования средств для компенсации проезда и депутатских расходов. Законодательно закреплено, что депутат не отчитывается за использование этих средств.

Кроме того, прямо указано, что депутат не несет юридической ответственности за направления использования соответствующих средств.

Важно отметить, что на 2026 год размер этих возмещений был ограничен Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» № 4695-IX, однако новая норма создает бессрочный механизм использования средств без обязательной отчетности.

С точки зрения законодательной техники, включение норм, регулирующих статус народных депутатов, в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины является примером сочетания в рамках одного нормативного акта положений, не имеющих прямой предметной связи. Такая практика часто характеризуется как пакетное законодательное регулирование или включение в законопроект сопутствующих норм, выходящих за пределы его основного предмета.

