  1. В Україні

Як розрахувати мінімальне податкове зобов’язання, якщо земля у власності не весь рік

15:27, 16 квітня 2026
Сума МПЗ включається до загального податкового зобов’язання кожного з учасників окремо, пропорційно періоду фактичного володіння чи користування земельною ділянкою.
Фото: km.tax.gov.ua
Державна податкова служба України нагадала, що при розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) ключове значення має фактичний період володіння або користування землею.

Як роз’яснили у Міністерстві фінансів України на запит ДПС, якщо протягом календарного року ділянка переходить від одного власника чи користувача до іншого (зокрема, на умовах оренди, суборенди чи емфітевзису), МПЗ розподіляється між ними пропорційно часу користування.

Зокрема:

- попередній землекористувач сплачує МПЗ за період з 1 січня до місяця, коли право припинилося;

- новий – починаючи з місяця набуття права на ділянку.

Отже, мінімальний річний розмір МПЗ, встановлений положення Податкового кодексу України, підлягає коригуванню залежно від кількості місяців фактичного використання землі. Це дозволяє більш точно розподілити податкове навантаження між платниками та уникнути нарахування зобов’язань за періоди, коли земельна ділянка фактично не перебувала у їх користуванні.

Нагадаємо, що згідно з положеннями Податкового кодексу України мінімальний річний розмір МПЗ становить:

- не менше 700 гривень за 1 гектар загалом;

- не менше 1400 гривень за 1 гектар для ділянок, де рілля становить понад 50%.

