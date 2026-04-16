Как рассчитать минимальное налоговое обязательство, если земля в собственности не весь год

Государственная налоговая служба Украины напомнила, что при расчете минимального налогового обязательства (МНО) ключевое значение имеет фактический период владения или пользования землей.

Как разъяснили в Министерстве финансов Украины по запросу ГНС, если в течение календарного года участок переходит от одного собственника или пользователя к другому (в частности, на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса), МНО распределяется между ними пропорционально времени пользования.

В частности:

предыдущий землепользователь уплачивает МНО за период с 1 января до месяца, в котором право прекратилось;

новый — начиная с месяца приобретения права на участок.

При этом сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно, пропорционально периоду фактического владения или пользования земельным участком.

Таким образом, минимальный годовой размер МНО, установленный положениями Налогового кодекса Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли. Это позволяет более точно распределить налоговую нагрузку между плательщиками и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не находился в их пользовании.

Напомним, что согласно положениям Налогового кодекса Украины минимальный годовой размер МНО составляет:

не менее 700 гривен за 1 гектар в целом;

не менее 1400 гривен за 1 гектар для участков, где пашня составляет более 50%.

