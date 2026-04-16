Как рассчитать минимальное налоговое обязательство, если земля в собственности не весь год

15:27, 16 апреля 2026
Сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно, пропорционально периоду фактического владения или пользования земельным участком.
Государственная налоговая служба Украины напомнила, что при расчете минимального налогового обязательства (МНО) ключевое значение имеет фактический период владения или пользования землей.

Как разъяснили в Министерстве финансов Украины по запросу ГНС, если в течение календарного года участок переходит от одного собственника или пользователя к другому (в частности, на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса), МНО распределяется между ними пропорционально времени пользования.

В частности:

предыдущий землепользователь уплачивает МНО за период с 1 января до месяца, в котором право прекратилось;

новый — начиная с месяца приобретения права на участок.

При этом сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно, пропорционально периоду фактического владения или пользования земельным участком.

Таким образом, минимальный годовой размер МНО, установленный положениями Налогового кодекса Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли. Это позволяет более точно распределить налоговую нагрузку между плательщиками и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не находился в их пользовании.

Напомним, что согласно положениям Налогового кодекса Украины минимальный годовой размер МНО составляет:

  • не менее 700 гривен за 1 гектар в целом;
  • не менее 1400 гривен за 1 гектар для участков, где пашня составляет более 50%.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

Новая модель соцпомощи может обойтись бюджету в 50 млрд грн — Минфин предупреждает о рисках для бюджета

В парламенте предлагают ввести механизм, согласно которому базовая величина для расчёта социальной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.

Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

Отцовство погибшего военнослужащего может устанавливаться в гражданском процессе на основании экспертизы из уголовного дела — ВС

Верховный Суд подтвердил допустимость использования экспертного заключения из уголовного производства в гражданском деле об отцовстве.

