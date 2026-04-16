Європа вводить обов’язкові правила для державних органів щодо штучного інтелекту

Країни світу офіційно приймають перші юридично обов'язкові правила, щоб забезпечити дотримання ШІ прав людини, демократії та верховенства права, серед підписантів документа також є Україна.

Європейський парламент схвалив приєднання ЄС до Рамкової конвенції Ради Європи щодо штучного інтелекту, яка має на меті мінімізувати ризики ШІ для прав людини, демократії та верховенства права. Відповідне рішення підтримали 455 євродепутатів, 101 виступив проти, ще 74 утрималися.

Йдеться про перший юридично обов’язковий міжнародний договір, який регулює сферу штучного інтелекту. Конвенція встановлює базові правила для безпечного використання ШІ.

Документ поширюється як на державні органи, так і на приватні компанії, що працюють із ШІ від їхнього імені. Водночас бізнес зобов’язаний самостійно врегульовувати ризики, пов’язані з використанням таких технологій, або забезпечувати еквівалентний рівень захисту.

Наразі у ЄС вже діє одне деталізоване регулювання — зокрема Акт про штучний інтелект.

У Європарламенті наголошують, що документ підтверджує прагнення ЄС розвивати штучний інтелект із дотриманням демократичних цінностей та прав людини, а також забезпечити його безпечне впровадження у світі.

Після схвалення парламентом угоду має остаточно затвердити Рада ЄС.

Переговори щодо конвенції тривали з 2022 року під егідою Ради Європи. До процесу були залучені не лише країни Європи, а й міжнародні партнери, зокрема США, Канада, Японія та інші держави. Серед підписантів документа також є Україна.

