Европа вводит обязательные правила для государственных органов в отношении искусственного интеллекта

Страны мира официально принимают первые юридически обязательные правила, чтобы обеспечить соблюдение ИИ прав человека, демократии и верховенства права, среди подписантов документа также есть Украина.

Фото: FREDERICK FLORIN / AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский парламент одобрил присоединение ЕС к Рамочной конвенции Совета Европы по искусственному интеллекту, которая направлена на минимизацию рисков ИИ для прав человека, демократии и верховенства права. Соответствующее решение поддержали 455 евродепутатов, 101 выступил против, еще 74 воздержались.

Речь идет о первом юридически обязательном международном договоре, регулирующем сферу искусственного интеллекта. Конвенция устанавливает базовые правила для безопасного использования ИИ.

Документ распространяется как на государственные органы, так и на частные компании, работающие с ИИ от их имени. В то же время бизнес обязан самостоятельно урегулировать риски, связанные с использованием таких технологий, либо обеспечить эквивалентный уровень защиты.

В настоящее время в ЕС уже действует одно детализированное регулирование — в частности Акт об искусственном интеллекте.

В Европарламенте подчеркивают, что документ подтверждает стремление ЕС развивать искусственный интеллект с соблюдением демократических ценностей и прав человека, а также обеспечить его безопасное внедрение в мире.

После одобрения парламентом соглашение должно окончательно утвердить Совет ЕС.

Переговоры по конвенции продолжались с 2022 года под эгидой Совета Европы. К процессу были привлечены не только страны Европы, но и международные партнеры, в частности США, Канада, Япония и другие государства. Среди подписантов документа также есть Украина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.