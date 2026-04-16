Европа вводит обязательные правила для государственных органов в отношении искусственного интеллекта

15:03, 16 апреля 2026
Страны мира официально принимают первые юридически обязательные правила, чтобы обеспечить соблюдение ИИ прав человека, демократии и верховенства права, среди подписантов документа также есть Украина.
Европа вводит обязательные правила для государственных органов в отношении искусственного интеллекта
Фото: FREDERICK FLORIN / AFP
Европейский парламент одобрил присоединение ЕС к Рамочной конвенции Совета Европы по искусственному интеллекту, которая направлена на минимизацию рисков ИИ для прав человека, демократии и верховенства права. Соответствующее решение поддержали 455 евродепутатов, 101 выступил против, еще 74 воздержались.

Речь идет о первом юридически обязательном международном договоре, регулирующем сферу искусственного интеллекта. Конвенция устанавливает базовые правила для безопасного использования ИИ.

Документ распространяется как на государственные органы, так и на частные компании, работающие с ИИ от их имени. В то же время бизнес обязан самостоятельно урегулировать риски, связанные с использованием таких технологий, либо обеспечить эквивалентный уровень защиты.

В настоящее время в ЕС уже действует одно детализированное регулирование — в частности Акт об искусственном интеллекте.

В Европарламенте подчеркивают, что документ подтверждает стремление ЕС развивать искусственный интеллект с соблюдением демократических ценностей и прав человека, а также обеспечить его безопасное внедрение в мире.

После одобрения парламентом соглашение должно окончательно утвердить Совет ЕС.

Переговоры по конвенции продолжались с 2022 года под эгидой Совета Европы. К процессу были привлечены не только страны Европы, но и международные партнеры, в частности США, Канада, Япония и другие государства. Среди подписантов документа также есть Украина.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новая модель соцпомощи может обойтись бюджету в 50 млрд грн — Минфин предупреждает о рисках для бюджета

В парламенте предлагают ввести механизм, согласно которому базовая величина для расчёта социальной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.

Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

Отцовство погибшего военнослужащего может устанавливаться в гражданском процессе на основании экспертизы из уголовного дела — ВС

Верховный Суд подтвердил допустимость использования экспертного заключения из уголовного производства в гражданском деле об отцовстве.

Застройщикам дадут 72 часа для ответа на запрос инспектора строительного контроля

Теперь каждая проверка — это полноценное административное производство с правом на отвод инспектора.

